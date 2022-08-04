Banka Promosyon Ödemeleri Yükseldi! 7 Bin TL Ek Ödeme İçin Emekliye Büyük Müjde!

Emekli vatandaşlara yapılan %42,35'lik enflasyon zammından sonra bankalar da tek tek ödedikleri emekli promosyonlarını yükseltmeye başladı. Bazı bankalar promosyon ödemelerini 5 bin TL'ye kadar arttırırken bazı bankalar ise, ödeme üst sınırını 5.500 TL'ye kadar çıkardı. Son zammı uygulayan banka TEB ise, 7 bin TL'ye kadar yükseltti. Peki bankaların yeni promosyon ödemeleri ne kadar? Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

Emekliye promosyon müjdesi! Emekli maaşlarına yapılan %42,35'lik enflasyon zammı sonrası bankalar da harekete geçti ve tüm emekliler için emekli promosyon ödemeleri artırıldı. Tam 7 bin TL'ye kadar anında nakit ödeme alabilirsiniz. Tek yapılması gereken emekli maaşını taşımak ve o bankadan 3 yıl boyunca maaş çekme sözü vermek. Taahhüt işlemleri biter bitmez ödemeler vadesiz emekli maaş hesabına yatırılıyor! Peki emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?

Emekli Promosyon Ödemelerine Zam!

Temmuz ayı itibarıyla promosyon ödemelerini zamlı olarak ödemeye başlayan TEB, ING, Garanti, Yapı Kredi, Türkiye İş Bankası, Türkiye Finansbank ve QNB Finansbank yeni promosyon ücretlerini ilan etti. Maaşlara yeni zammın uygulanmasının ardından promosyon tutarları da değişikliğe uğradı. Maaşa göre değişen bu tutarlarda ödeme gerçekleştirecek olan bankalar, 5 bin TL'ye varan nakit promosyon ödeyeceklerini duyurdu.

TEB tarafından yapılan açıklamada, maaşını taşıdıktan sonra iki adet otomatik fatura ödeme talimatında bulunan emekli müşterilerine 7 bin TL'ye varan promosyon ödemesi vereceğini ilan etti. Sizlerde bankaların değişen promosyon ödemelerini inceleyerek bu ödemelerden haberdar olabilir ve faydalanabilirsiniz. Bankalar maaşlara uygulanan zammın ardından emekli promosyon ödemelerini yükseltmeye karar verdi.

Taahhüt İptali Yaparak Zamlı Promosyondan Faydalanabilirsiniz!

Uygulanan bu zamlanma yalnızca bir ay içinde bankaların ödediği promosyon tutarlarını neredeyse iki katına yükseltti. Bu sebeple çoktan seçilen emekliler, bankaların zamlı promosyonlarından faydalanıp, faydalanmayacaklarını merak ediyorlar. Emekliler; taahhüdü iptal ederek, taahhütten kalan tutarı geri ödemesi ve tekrar taahhüt gerçekleştirmesi durumunda zamlı promosyon tutarlarına ulaşmaktadır.

Kamu Bankaları Değişiklik Yapmayacak

Özel bankaların promosyon rekabetinin tersine kamu bankaları bu rekabete dahil olmadı. SGK ile gerçekleştirdikleri anlaşma çerçevesindeki tutarları ödemeyi sürdüren Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bu ay da maaşa göre değişmekle birlikte 750 TL'ye varan promosyon ödemesi verecek.