ABD, İngiltere ve Kanada'dan Myanmar'ın Üst Düzey Adalet Yetkililerine Yaptırım

ABD, İngiltere ve Kanada, askeri darbenin bir yıl dönümünde üst düzey Myanmarlı yetkililere yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı, görevden alınan seçilmiş lider Aung San Suu Kyi'nin "siyasi güdümlü" kovuşturmasında yakından yer aldığını söylediği Başsavcı Thida Oo, Yüksek Mahkeme Başyargıç Tun Tun Oo ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı U Tin Oo hakkında harekete geçti.

Yaptırımlar, ABD Hazine ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından, ordunun Aung San Suu Kyi ve diğer seçilmiş yetkilileri gözaltına aldığı ve kendileri için iktidarı ele aldığı Şubat 2021 darbesinin bir yıl dönümüne denk geldiği açıklandı.

İngiltere' den yapılan açıklamada, darbenin ardından ülkenin seçim komisyonu başkanlığına atanan eski ordu mensubu Thida Oo, Tin Oo ve üçüncü bir kişi olan U Thein Soe' ye yaptırım uyguladığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplumun Burma halkına verdiği güçlü desteği göstermek ve darbe ve rejimin uyguladığı şiddete karşı hesap verebilirliği daha da teşvik etmek için bu eylemleri Birleşik Krallık ve Kanada ile koordine ediyoruz." dedi.

Blinken, "ABD, insan hakları ihlallerini ele almak ve rejime şiddete son vermesi, haksız yere alıkonulanların hepsini serbest bırakması, engelsiz insani erişime izin vermesi ve Burma'nın demokrasiye giden yolunu yeniden sağlaması için baskı yapmak için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edecektir." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Myanmar'ın askeri rejiminin "Myanmar halkını terörize etmeye çalıştığını" söyledi.

Truss yaptığı açıklamada, "Korku ve şiddet yoluyla bölünme ve çatışma yarattılar." dedi.

"Birleşik Krallık her zaman özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunacaktır. Benzer görüşlü uluslarla, bu baskıcı, acımasız rejimin hesabını vereceğiz."

Kanada hükümetinden yapılan açıklamada, ordunun son bir yıl içinde Myanmar'daki insani ve siyasi durum hakkında "rotayı tersine çevirme belirtisi göstermediği" belirtildi.

Washington ile aynı üç kişiye yaptırım uygulayarak, "hukukun üstünlüğünü kötüye kullanmak ve siyasi muhalefeti ortadan kaldırmak için kendi rollerini kullandıklarını, böylece uluslararası barışın ciddi şekilde ihlal edildiğine ve güvenlik durumunun kötüye gittiğine" katkıda bulunduklarını söyledi.

ABD ayrıca Myanmar ordusuna mali destek sağlamakla suçlanan çok sayıda iş lideri ve şirkete de ayrı ayrı yaptırım uyguladı.

Hedefte KT Grubu CEO'su ve Myanmar'ın en büyük şehri ve ticari merkezi Yangon'da büyük bir liman işleten KTSL iştiraki KTSL'nin yöneticisi Jonathan Myo Kyaw Thaung ve "Birman ordusuna silah da dahil olmak üzere ekipman ve hizmet sağladığı bilinen birden fazla şirketin" sahibi Tay Za hedef alındı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Tay Za'nın yetişkin oğulları Htoo Htet Tay Za ve Pye Phyo Tay Za'nın da yaptırımlar için belirlendiği belirtildi.

Cezalar, hedeflenenlerin ABD yargı bölgelerinde sahip olabilecekleri varlıkları donduruyor ve Amerikalıların onlarla iş yapmasını engellemektedir.