Ekrem Güler kimdir? Eski Koruma Daira Başkanı Ekrem Güler İş bankasında mı?

Sedat Peker'in İş Bankasında ne işi var dediği Ekrem Güler kimdir? Ekrem Güler iş Bankasında mı? Sedat Peker'in eski Koruma Daire Başkanı dediği Ekrem Güler nereli? Ekrem Güler kaç yaşında merak ediliyor.

Ekrem Güler kimdir?

Sedat Peker'in en son CHP yetkililerine seslenerek Ekrem Güler'in ismini vermesi sonrası Koruma Daire Başkanı olduğu söylenen Ekrem Güler biyografisi hakkında bilgi bulunmuyor. Ekrem Güler nereli, kaç yaşında merak ediliyor ancak net bir biyografi bilgisi yok.

Ekrem Güler İş Bankasında mı?

Sedat Peker'in iddiaları sonrası Ekrem Güler ve İş Bankası ilişkisi var mı yok mu merak ediliyor. Ne CHP ne İş Bankası tarafından henüz Ekrem Güler hakkında bir açıklama gelmedi.

Koruma Daire Başkanı Ekrem Güler mi?

Koruma Daire Başkanı Ekrem Güler, eski koruma daire başkanı mı yeni mi merak ediliyor. KOM daire başkanı şu an kim adı ne pek bilgi yok.

Hakkında biyografisi bilgisi olmayan Ekrem Güler'le ilgili en net açıklamayı iş Bankası ve CHP yapması bekleniyor.

Web sitelerinde Ekrem Güler yazıldığıda öğretim görevlisi çıkıyor ve bu Ekrem Güler'le Daire Başkanı Ekrem Güler alakası yok.