Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un Düğün Davetiyesinde Çok Detay Var

Ünlü çift Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlenmek için gün sayarken iki ünlü ismin düğün tarihi de bir süre önce açıklanmıştı. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftnin hayranları düğünün detaylarına merak içerisinde araştırırken davetiyenin yayınlanması da dikkat çekti. 26 Ağustos tarihinde evlenecekleri öğrenilen ünlü çift bu haber ile sevenlerinle mutlu etmişti. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç geçtiğimiz sene 14 Şubat tarihinde ünlü oyuncu Demet Özdemir’e evlilik teklifinde bulunmuş ve sevgilisinden Evet yanıtını almıştı. Sizler için haberimizin devamında Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi hakkında merak edilenleri yazdık.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in düğünleri için misafirlerine hazırladıkları düğün davetiyesinin oldukça romantik olduğu yönünde yorumlar yapıldı ve seçimleri dikkat çekti. İkilinin davetiye üzerinde birbirlerine sarıldıkları romantik fotoğraf sol köşede yer alırken ünlü oyuncu Demet Özdemir'in giydiği kıyafet ise sade bir beyaz elbise oldu.

Çiftin nişan töreni geçtiğimiz ay aile arasında düzenlenmişti ve söz konusu tören magazin basınında da günler boyunca konuşulmuştu. Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti Sarıyer'de 26 Ağustos tarihinde bir otelde yapılacak olan düğün töreni ile hayatlarını birleştirecek. Bunun yanı sıra nikahın kıyılması sonrasında misafirlere yemek ikram edileceği de öğrenildi. Düğüne ünlü isimlerin katılım göstereceği bilgisine ulaşılırken eğlencenin ise geç saatlere kadar devam edeceği açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Peki Demet Özdemir şu sıralarda ne yapıyor, düğün hazırlıklarında neler var, Aşk Taktikleri 2 filmi ne zaman yayınlanacak?

Dünyayla Benim Aramda isimli dizi projesinin çekimleri biter bitmez tekrardan sete başlayan ünlü oyuncu Demet Özdemir kısa süre içerisinde ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturacak. Netflix için çekilen Aşk Taktikleri 2 filminin setinde olan ünlü oyuncu Demet Özdemir bu sıralarda düğün hazırlığı yapıyor.