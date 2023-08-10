Youtube’da milyonu aşkın takipçisi olan ekonomist Özgür Demirtaş çarpıcı bir çıkışla Merkez Bankası'nı uyardı. Dolara dair yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Demirtaş, ilk kez bu kadar net bir şekilde rakam telaffuz etti. İşte detaylar.

Dr. Özgür Demirtaş, dolar kuru üzerine yaptığı uzman analizleriyle ekonomi alanında adından söz ettirmeye devam ediyor. Demirtaş, daha önce dolar kuru ile ilgili yaptığı analizlerde kesin rakamlar vermekten kaçınmıştı. Ancak sürpriz bir şekilde, son seçimlerin ardından evvela 23 ve daha sonra 27 TL'yi aşan dolarla ilgili yeni bir yorum yaptı. Bu kez dolar için herkesi hayretler içinde bırakan bir rakam ortaya koydu. İşte detaylar.

BU SEFER ŞAŞIRTTI

Özgür Demirtaş, dolar kurunun kademeli bir şekilde artırılması uygulamasına karşı olduğunu ifade etti ve bu koşulların yabancı yatırımcıları ülkeye gelmekten caydıracağını dile getirdi. Demirtaş ayrıca, özellikle Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı ışığında ihracatçıların biraz rahatlatılması gerektiğini savunarak doların en az 28 lira bandında olması gerektiğini ifade etti. Demirtaş, mevcut durumun enflasyon riskini de beraberinde getirdiğinin altını çizdi.

DEMİRTAŞ’TAN NET RAKAM

Merkez Bankası’na da seslenen ünlü ekonomist Demirtaş, dolar kuru ile alakalı yapmış olduğu yazılı açıklamada, dikkat çekici TÜİK verilerine atıfta bulunarak, Temmuz ayında en yüksek oranın yüzde 6,2 ile 1997 senesinde kaydedildiğini ortaya koydu.

Bu arada Demirtaş ilk defa dolar kuru ile alakalı spesifik bir rakam verdi. Demirtaş, ihracatçıların üzerindeki yükün hafifletilmesi ve patronların üzerinden asgari ücret artışının yükünün azaltılması için doların 28 TL seviyelerine yükselmesi gerektiğini cesur bir şekilde dile getirdi. Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş hükümeti kendi kendine baskı kurmak ile eleştirdi ve doların bir anda bahsettiği uygun seviyelere yükseltilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.