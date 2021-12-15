Ekonomi Çökerken Lübnanlılar Kıbrıs'a Yöneliyor

Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da pencereden yağmuru seyreden Pierre Sarkis sigarasından bir nefes çekiyor. Eylül ortasında krizden etkilenen Lübnan'dan ayrıldığından beri hayat özellikle kolay olmadı, ancak 35 yaşındaki genç adaya yerleşme konusunda kararlı.

"Arkama bakmam. Lübnan'daki tüm seçeneklerimi tükettiğimi biliyorum" dedi.

Araştırma danışmanlığı şirketi Information International'a göre Sarkis, geçtiğimiz yıl içinde nakit sıkıntısı çeken ülkeyi terk eden 77 bin Lübnanlı arasında yer alıyor. Şirketin politika ve araştırma uzmanı Mohammad Chamseddine Al Jazeera'ya verdiği demeçte, yaklaşık 12.000'i Kıbrıs'a gitti ve yüzde 70'i 25 ila 40 yaşları arasındaydı.

Yakın tarihli bir Gallup anketine göre, Lübnanlıların yüzde 63'ü kötüleşen yaşam koşulları karşısında ülkeyi kalıcı olarak terk etmek istiyor. Bazıları denizden Kıbrıs'a ve diğer Avrupa ülkelerine tehlikeli yolculuklar yapmayı tercih etti. Kıbrıs'taki bir mülteci kabul merkezindeki isminin açıklanmasını istemeyen bir Lübnanlı, El Cezire'ye kendisinin ve ailesinin artık çocukları için temel masrafları karşılayamayacağı için risk aldığını söyledi.

Chamseddine, "Lübnan'da iş piyasası yok" dedi. “Öğrenciler üniversiteden mezun olduklarında ya göç etme ya da kalma ve işsiz kalma seçeneklerine sahipler.”

İşini kaybetmeden önce evde kurumsal satışlarda çalışan Sarkis, arkadaş grubunda Lübnan'dan ayrılan son kişilerden biriydi. Hatta geçen yıl Beyrut limanında 200'den fazla kişinin ölümüne, 6.500 kişinin yaralanmasına ve kendi evini de sallayan Lübnan başkentindeki birkaç mahalleyi harap eden yıkıcı bir patlamadan sonra orada kaldı.

Ancak Sarkis, geçen yıl yaşanan elektrik ve yakıt krizinin bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi.

“Elektrik kesintileri nedeniyle iş görüşmesine bile gidemediğimde veya petrol krizi nedeniyle bir toplantıya gidemediğimde, bu kapının çarpılarak kapatıldığını biliyordum” dedi. Ve 24 saat boyunca elektriğimiz olmadığında ve dondurucumda çözülen her şeyi atmak zorunda kaldığımda kendime 'işte bu' dedim.

Lübnan poundu iki yıldan biraz fazla bir süre içinde değerinin yüzde 90'ından fazlasını kaybetti ve nüfusun dörtte üçü yoksulluğa sürüklendi.

Geçen yaz boyunca, Lübnanlı yetkililer dizel yakıt ve benzin üzerindeki pahalı sübvansiyonları yavaş yavaş kaldırmaya başladı. Ancak herhangi bir ekonomik iyileşme planı, sosyal güvenlik ağı veya etkili yasal gözetim olmadan, yakıt kıtlığı kamu yaşamının çoğunu felç etti, hastaneler bile ışıkları açık tutmakta zorlanıyor. Benzin istasyonu sahipleri ve akaryakıt dağıtımcıları daha fazla karla satmak için stoklarını biriktirirken, karaborsa satıcıları stoklarını olağanüstü yüksek fiyatlarla sattılar.