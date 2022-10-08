Bugün hesaplarını kontrol eden, 19 yaş üzeri kişiler, hesaplarına 20.000 TL ödeme yattığını gördü! Sizlerde başvuru

19 yaş üzerinde olan vatandaşlar için 20000 TL kadar kredi kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara verilecek olan kredi kampanyalarında hızlı bir şekilde kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilerek ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan yeni kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç veriyor ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, aynı gün içinde kullandırılıyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden 5 dakika içerisinde sonuç alabilecek ve onaylanan krediniz Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlere verilecektir.

Sms ile kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu kredi başvurularında şartlara uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilirken, kredi işlemlerini yapacak olan kişilerden hızlı bir şekilde hesaplarına ödemeler yatırılmaktadır. 20000 TL kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden hızlı bir şekilde kredi onayı almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek için kendi hesapları üzerinden internet bankacılığı şifresi alması gerekiyor. Almış oldukları internet bankacılığı şifresiyle birlikte ihtiyaç, kredilerin hızlı bir şekilde kullanabilecek veya onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da aynı gün içinde sizlerin hesaplarına, yatarak kullandırılacaktır.

20000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, 36 ay vadeli işlem yapacak ve 3 ay ertelemeli olarak ilk taksit ödemenizde kredi kullanabileceksiniz. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak gönderebilir. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldığınız hemen görebilirsiniz.