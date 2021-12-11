Ek Başvuru İçin Emekli Olan Kişilere Müjde Geldi, Son Dakika Başvuru Başladı

Emekli olan kişilere bankalar üzerinden yeni bir Müjdeli Haber geldi. Emekli olan kişiler daha önce bankalardan kredi kullansalar bile acil ihtiyaçların da kullanabilecekleri 25000 TL hemen hesaplarına yatacak. Emekli olan vatandaşlar özellikle kamu bankaları tarafından emekli maaşı alıyorsa 25 bin TL'ye kadar kimlikleri ile birlikte gelir belgesiz ve en düşük faiz oranları ile masrafsız emekli kredisi alabilecek. Emekli maaşı üzerinden alacağınız ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız Ziraat Bankası VakıfBank ve Halk bank şubelerine giderek buradan başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Emekli olan kişiler emekli maaşları hesaplara üzerinden yapacakları bu kredi kampanyası da belirlenen şartlara uygun olması durumunda ayrıca yüksek limitli kredi ve kredi kartı da kullanabilir.

Vatandaşların acil ihtiyaçları için kampanya yapan kamu bankaları ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlara göre hemen onay verecek ve 36 ay vadeye kadar işlem yapacak. Kullanmış olduğunuz ihtiyaç kredilerine dilerseniz aylık olarak ödeyebilir dilerseniz 3 aydan 3 aya ödeyebilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank Bankası şubeler üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte vatandaşlara 25 bin TL'ye kadar kredi verdikleri zaman diğer bankacı olan kredi kartı borçlarımı da kapatacaktır. Emekli olan kişiler 25 bin TL'ye kadar kredi kullanmak için banka kredi politikalarına uygun olması şartı da vardır. Özellik ve banka hesapları üzerinden alınan internet bankacılığı şifresi ile birlikte acil ihtiyaçlarınızın olması durumunda bankalardan 25 bin TL'ye kadar kredi kullanabileceksiniz.

25 bin TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapma imkânına sahip olacakları için eğer bu kampanyadan yararlanmak istiyorlarsa başvuru yaptıktan sonra 3 ay erteleme yapmak istediği hakkında bilgileri bireysel müşteri temsilcisine söylemesi gerekiyor.

Ek ödeme almak isteyen emekliler ayrıca bu bankalardan maaş alıyorsa nakit avans limitleri ne başvuru yaparak en az 1000 TL'ye kadar artı para imkanından da faydalanabilirsiniz. Emekli olan kişiler belirtilen şartlar dahilinde istedikleri zaman bankanın internet sitesine girerek güncel kampanyaları bakabilir faiz oranlarını öğrenebilir ve başvuru şartlarını inceleyebilir. Kredi onayı almak isteyen kişiler emekli maaşını özel bankalardan alıyorsa emekli maaşı üzerinden de özel bankalar aracılığı ile kredi başvurusu yapabilir.