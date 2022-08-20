E-Devlet’ten Başvuru Yapan Vatandaşlara Aylık 2088 Türk Lirası Destek Verilecek

Son dönemin en önemli konularından biri haline gelen, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yapılan destek programları bu sefer de devlet tarafından vatandaşların yüzünü güldürüyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar sebebiyle geçinmekte zorlanan vatandaşlar için devlet, gıda yardımı, maddi destek ve öğrenci yardımı gibi farklı konularda bireylere yardımcı oluyor. Desteğe ihtiyacı olan vatandaşlar E-Devlet sistemi üzerinden bu yardımlara ulaşabiliyor. Devlet, bu sefer yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için düzenli olarak aylık 2088 Türk Lirası değerinde yardımda bulunuyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir kurum olarak desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara hizmet veriyor. Nakit konusunda desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara el uzatıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nun Muhtaç Aylığı adı altında geçim sıkıntısı yaşayan ve destek ihtiyacı olan vatandaşlara aylık 2088 Türk Lirası destek oluyor. Gün geçtikçe, bu desteğe ihtiyacı olan vatandaşların başvuruları çoğalıyor.

Gıda, yakacak, eğitim gibi birçok farklı alanda destek içeriğine sahip Muhtaç Aylığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yapılan müracaatların başında geliyor. Özellikle maddi desteğe ihtiyacı olan ve muhtaç halde olan vatandaşlar, bu müracaatları yapanların olduğu listede ilk sıralarda yer alıyor. Yaşam koşullarının ve ekonomik sıkıntıların gün geçtikçe zorlaşması sebebiyle vatandaşların en çok araştırdıkları detaylar arasında maddi destek yer alıyor.

MUHTAÇ AYLIĞI NE KADAR OLDU 2022

Bir diğer adı Fakir Aylığı olan Muhtaç Aylığı, hane içine düşen geliri net asgari ücret tutarının üçte biri ve daha azı olan vatandaşlar için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bir hizmet olarak sunuluyor. Vatandaşlara bir nebze rahat nefes aldıran bu destek, her yıl farklı enflasyon seviyelerine ve değişen asgari ücret tutarına göre yeniden hesaplanıyor. Vatandaşlar 2022 yılı için muhtaç aylığının ne kadar olduğunu merak ediyor. Bu yılki enflasyon ve asgari ücrete göre hesaplandığında aylık 2088 lira olarak karşımıza çıkıyor.

MUHTAÇ AYLIĞI’NA BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE EVRAKLAR

Muhtaç aylığına başvurmak isteyen vatandaşlar için gerekli evraklar; içerisindeki şartları karşılayan vatandaşlar için Muhtaç Aylığı başvuru formu ve engelli vatandaşlar için sağlık özrünü belirten sağlık kurulu raporudur.

MUHTAÇ AYLIĞINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sosyal destek ödemesi almayan, engellilik oranı en az yüzde 40 olan, hiçbir çalışmayan ya da gelir kazanmayan, herhangi bir işyerinden sigortası olmayan, 18 yaş altı olmakla beraber ebeveynleri hayatta olmayan, araba, ev, arsa, tarla vb mal varlığına sahip olmayan vatandaşlar muhtaçlık aylığı desteğine başvuruda bulunabilir.

MUHTAÇ AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru formunu dolduran ve eğer engelli ise özrünü belirten sağlık kurulu raporu alan vatandaşlar, ikamet ettiği şehrin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne şahsen giderek ya da posta yolu ile başvurularını yapabilirler.