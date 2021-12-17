E-Devlet Üzerinden Başvuru Yapana 3 Gün İçinde Ödeniyor! Siz de Mutlaka Kontrol Edin

Devlet tarafından verilen ve her ay belirli bir tutarda hesaplara yatan evde bakım parası ile ilgili ayrıntılar netlik kazandı. Peki nasıl başvuru yapılır? Başvuru koşulları neler? Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

Devlet tarafından sunulan ve her ay belirli bir tutarda hesaplara yatırılan evde bakım parasına yönelik ayrıntılar netlik kazandı. Evinde bakıma muhtaç olan, engelli, yardıma muhtaç, yaşlı, hasta vatandaşlara bakanlar Devlet tarafından ödeme alacaklar. Bu ödemeler her ayın 15'i ile 30'u arasında yatırılmaktadır. Devlet tarafından sağlanan bu ödemelerde, il il ödeme gerçekleştirilirken, tarih ise 15 ile 30 arası olarak bilinmektedir. Bu bilgiler haricinde sizlerde sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız e-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz ya da kısa mesaj atarak bakım parası yatıp yatmadığını görüntüleyebilirsiniz.

E-Devlet Evde Bakım Parası Sorgulama

Devlet tarafından vatandaşlara verilen destek paraları yatıp yatmadığı vatandaşlar tarafından sürekli olarak araştırılıyor. Devlet tarafından verilen ve her ay belirli tutarlarda hesaplara yatırılan evde bakım parası ile ilgili ayrıntılar netlik kazandı. Evinde bakıma ihtiyacı bulunan engelli, yardıma muhtaç, yaşlı, hasta vatandaşlara bakanlar Devlet tarafından verilen ödemelerden faydalanabiliyor. Bu ödemeler her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara aktarılıyor.

Devlet tarafından verilen bu ödemelerde, şehir şehir ödeme gerçekleştirilirken tarih ise 15 ila 30 arası olarak bilinmektedir. Bu bilgiler dışında sizlerde sorgulama gerçekleştirmek istiyorsanız, e-Devlet sistemine giriş yapabilir ya da kısa mesaj aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Devlet tarafından verilen bu destek ödemesi 2.000 TL olarak verilmektedir. Bu ödemeyi e-Devlet sistemine girerek de yapacağınız kontrol ile beraber ödemenin kendi hesabınıza yatırılıp yatırılmadığını görüntüleyebilirsiniz.

Evde Bakım Maaşı Nedir ve Nereden Sorgulanır?

Evde bakım parası vatandaşların evde bakıma muhtaç bir kişiye bakması ile ihtiyaç sahibi olduğunun tespiti halinde ödenen bir destek türü olarak bilinmektedir. Evde bakım parası sorgulaması gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet sitesi üzerinden işlem yapabilecekler. Bunun için ise e-Devlet sistem şifresi talep etmeniz gerekiyor. T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle beraber turkiye.gov.tr adresine giriş yarak buradan evde bakım parası sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama motoruna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" olarak aratırsanız, önünüze gelen ilk sayfada sizlere bilgiler verilecektir.