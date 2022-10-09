E-Devlet Üzerinden Başvuru Yap! 500 TL Nakit Ödeme Al! E-Devlet Üzerinden Başvuru yapan tüm vatandaşlara ödeme imkânı! Son dakika haberine göre bankalardan ödeme alınabilecek. Detayları ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz…

Milyonlarca vatandaş, her ay bankaların ATM lerinden düzenli olarak maaşlarını çekiyor. Kendi bankalarından maaş çeken müşterilerine her geçen gün yeni ve özel kampanyalar düzenliyor. Kampanya düzenleyen bankaların başında yer alan Vakıfbank, son yaptığı açıklama ile maaşlarını kendi bankalarından çeken müşterilerine 500 TL tutarında nakit ödemesi yapacağını bildirdi.

Banka emeklileri de düşünerek beklenen müjdeyi onlara da verdi. Banka üzerinden emekli maaşı alan veya taşıyan kişilere 500 TL ödeme yapacak. 3 yıl boyunca maaşını banka üzerinden çekmeyi taahhüt eden müşterilerine 500 lira promosyon ödemesi yapacak.

Vakıfbank Emekli Müşterilerine Ödeme Ne Kadar?

Emekli maaşını banka üzerinden alan veya emekli maaşını banka üzerine taşıyan kişilere promosyon ödemesi yapılacak. Alınan emekli maaşına göre verilecek olan promosyonlar kişinin aldığı maaş üzerinden dikkate alınıyor. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen kişiler 3 yıl boyuncu emekli maaşını banka üzerine taşımaları gerekiyor. En yakın banka şubesine gidilerek 3 yıllık taahhüt verilebilir.

Diğer Bankalardan Promosyon Atağı

Vakıfbank emekli ve çalışanları düşünerek promosyon atağı başlattı. Başlatılan bu atağa diğer bankalarda katılım sağlıyor. Gerek kamu bankaları gerekse özel bankalarda promosyon uygulamasına dahil oldu. Bunun yanı sıra geri ödemelerde erteleme fırsatı sunan Denizbank, İşbank ve Fibabanka da müşterilerine bu imkânı tanıyor.

Herhangi bir sebepten dolayı bulunduğunuz bankadan promosyon alamıyor iseniz, söz konusu bankadan maaşını promosyon veren bankaya taşımanız yeterli olacak. Bu fırsattan faydalanabilmek için maaş taşıma işlemi gerçekleştirmek yeterli sayılıyor. Bunun yanı sıra emekli maaşlarına da ek ödeme imkânı sunuluyor.

Kamu bankaları ile birlikte özel bankalarda müşteri sayısını çoğaltabilmek adına birçok kampanya yürütüyor. Yeni kampanyalardan haberdar olmak isteyen kişiler bankaların internet sitelerinden gerekli bilgilere ulaşabilirler. Siteleri takip ederek veya banka şubelerine giderek bilgi alınabildiği gibi bankaların müşteri temsilcileri de aranarak gerekli bilgiliye ulaşılabilir.