Pazartesi Salı Çarşamba Günü TC Kimlik Numarasına Göre 10.000 TL Yatacak, Destek Haberi Geldi. Son dakika gelen bu haber ile birlikte özel bankalar TC kimlik numaranıza göre 10.000 TL'ye kadar Ödeme yapacak. T.c. kimlik numarasına göre 10.000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak işlem yapacak.

10.000 TL'ye kadar nakit kullanmak isteyen vatandaşlar banka kredi notuna bakılarak onay olacağı için daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olmanız gerekiyor. Bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı kullanan vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını 36 ay vadeye kadar özel bankalar üzerinden alacak.

Denizbank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa banka internet sitesine girerek buradan web Kredi başvurusunda bulunabilir. Denizbank web Kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler hızlı bir şekilde Kredi sonucunu alabilmeleri için banka kredi notu yüksek olması gerekiyor. Denizbank üzerinden ayrıca ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler cep telefonlarında Mesaj kısmına girerek Kredi mi yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazarak 3280 numarasına mesaj olarak gönderebilir.

Qnb Finansbank

Qnb Finansbank yapmış olduğu kampanya ile birlikte pazartesi salı ve çarşamba günü 10.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ve düşük faizli kredi vereceğini açıkladı. Yapılacak olan kampanyada 10.000 TL'ye kadar nakit kullanacak olan kişilerin sms ile başvuru yapması gerekiyor. Sms ile Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız t.c. kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. 36 ay vadeye kadar kullanacağınız Finansbank ihtiyaç kredisi başvuru yapacak olan kişilerin banka şubelerine gitmeden kredi kullanmaları için ise mobil uygulama üzerinden kredi kullanacak.

Akbank

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar t.c. kimlik numaraları üzerinden kredi kullanmak istiyorlarsa Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak oradan kredi başvurusu yapabilir. Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak Kredi kullanabiliyor. Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız banka müşterisi olmanız ve internet şifresi oluşturmanız gerekiyor.