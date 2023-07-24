Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan, psikolojik sağlamlığın ve duygusal esnekliğin stres yönetmede ve stresle baş etme konusunda önemli olduğuna vurguda bulundu. Psikolojik esneklik ile zihinsel esnekliğin birbirinin devamı olduğunu söyleyen Tarhan merak edilenleri yanıtladı ve dikkatleri üzerine çekti.

Tarhan duygusal esnekliğe sahip olan kişilerin kriz anında esneyerek yeniden eski haline gelebildiğine dikkat çekti ve merak edilenleri yanıtladı. Tarhan yazın sıcakta kışın soğukta her şartta sağlıklı ve mutlu olabilmek çamurda yağmurda her türlü ortamda dört mevsim açan çiçek gibi olabilmenin psikolojik sağlamlık ile mümkün olabileceğini anlattı. Bu sağlamlığın gerçekleşmesi için de Tarhan psikolojik esnekliğin gerekliliğine dikkat çekti. Tarhan değer yargıları bulunan insanların bu açıdan da daha iyi olduğunu söyledi.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan iletişim çağındaki hızlı çıkar odaklı ve haz odaklı bir hayat sürmenin stres seviyesini yükselttiğini açıkladı. Esneklik yöntemlerinden yararlanılabileceği hakkında bilgiler paylaşıldı. Psikolojik esneklik ile zihinsel esnekliğin birbirinin devamı gibi olduğunu açıklayan Tarhan oldukça önemli açıklamalara imza attı.

Reddedildiği, haksızlığa uğradığı, hedefe ulaşamadığı ve hayal kırıklığı yaşadığı anda herkesin üzülebileceğini ifade eden Tarhan bunun doğal bir duygu olduğunu da açıkladı. Yaşanılan bir olayı kabullenmenin önemli olduğunu ifade eden Tarhan keşkelerin ruh sağlığını çökertmeye yeter olduğunu ve bu sözcüğün bir insanı yiyip bitirmeye de yeteceğini açıkladı. İnsanların bir çaresi yoksa üzülmeye değmeyeceğini ifade eden Tarhan insanların bu durumu öğrendikleri zaman yaşadıkları olaylara karşı dayanıklılık becerisi kazanacağına ifade etti. Bu durumun teslimiyetten biraz farklı olarak kabullenmek olduğu açıklandı ve insanların kendilerinden daha büyük bir şeyi karşı bir inançlarının olması gerektiği söylenildi. Yine bu konu ile ilgili olarak insanların yüksek bir değeri yüksek bir güce ve büyük bir anlamın parçası olma gibi bir anlayışa karşı inançlarının olmasının kişiyi dayanıklı kıldığı ifade edildi.