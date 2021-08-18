Düşük Maaş Alan Emeklilere 500 TL Ek Ödeme Veriliyor, Başvuru Yaparak Alınacak

Emekli olan kişiler, düşük maaş alıyorsa, bankalardan 500 TL ek ödeme alabilecekler. Ek ödemeler emekli promosyonu olarak ödeniyor. Emekli promosyonu alacak olan kişiler, bankalardan 3 yıl maaş taşımayacağının sözünü verirse, bir kereye mahsus 500 TL ödeme alabilecekler. 500 TL ödeme alacak olan kişiler, başvuru yaptıktan sonraki maaşlarında hesaplarında bu ödemeyi alabileceklerdir. 500 TL alacak olan kişilerin 1500 TL'ye kadar emekli, dul yetim maaşı alması yeterlidir. SGK üzerinden ödenen bu ödeneklerde, kamu bankaları 1500 TL maaş alan kişilere 500 TL ödeme yapacaktır.

SGK tarafından verilen bu emekli promosyonları kişilerin maaşlarına göre hibe olarak ödeniyor. Emekli promosyonları almanız için bankadan 3 yıl maaş taşımama taahhütü yapmanız gerekli. 1500 TL'ye kadar maaş alan kişiler 500 TL, 1500 TL ile 2500 TL arasında maaş alan kişiler 625 TL, 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan kişiler ise 750 TL emekli promosyonu şartsız alınacaktır.

Emekli Promosyonu Alırken Banka Sicili Önemli mi?

Bankalardan emekli promosyonu alacak kişiler, banka maaşına göre bu ödemeleri alacakları için banka siciliniz önemli değildir. Banka ile yapacağınız anlaşma sonrasında banka sizlere bu ödemeyi hibe olarak yapacaktır. Ziraat bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yaparak alacağınız limitlerde 1500 TL maaş alan bir emekli, 500 TL emekli promosyonu alacaktır. 1500 TL altında da maaş alanlar bu ödemeleri 500 TL alabileceklerdir.

Başvuruları ise bankaların şubeleri üzerinden yapılacak. Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan kişiler, müşteri hizmetleri numarasını arayabilir veya bankanın mobil uygulamasını indirerek, maaş aldığı bankadan 500 TL emekli ek ödemesi için başvuruda bulunabilir. Bu para hesabınıza yattıktan sonra 3 yıl maaş taşımazsanız geri ödemeyeceksiniz. Eğer emekli promosyonu aldıktan sonra maaş taşırsanız, banka verdiği promosyonu geri isteyecektir. Maaş taşıması yaptığınız bankadan da bu ödemeleri alabilirsiniz. Maaş taşıdığınız banka özel bankaysa daha yüksek oranlarda emekli promosyonu verilecektir. Özel bankalar emekli müşterilerini elde tutmak için 1500 TL'ye kadar maaş alan kişilere 1000 TL'ye kadar promosyon vermektedir. Ayrıca kredi ve kredi kartı kampanyaları da yapılmaktadır.