Vakıfbank, Denizbank ve Odeabank Ortak Kredi Dönemi Başlattı, SMS ile 50.000 TL Kredi Onayı Verilecek, Kefilsiz Nakit

Odeabank, Denizbank ve Vakıfbank üzerinden kimlikle 50.000 TL kredi alabilirsiniz. Odeabank, Denizbank ve Vakıfbank üzerinden verilen bu krediler de 50.000 TL kredi başvurusu yapan müşteriler ilk taksit ödemelerinde erteleme yaparak 36 ay vadeye kadar kredilerini kullanılabilmektedir. Banka şartlarına uygun olmanız durumunda bu üç banka üzerinden 50.000 TL kredi alabiliyorsunuz. Odeabank, Denizbank ve Vakıfbank üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte kredi almak istiyorsanız kredi puanınızın yüksek olması gerekiyor. Daha önce bankalarda bir çalışmanızın olması ve bu çalışmalar neticesinde de banka kredi notunuzu yüksek olması gerekmektedir. Güncel ödenmemiş olan bir bankaya kredi borcunuz varsa maalesef onay alamazsınız. Kredi sonucu uygun olan kişilerde vereceğimiz yöntemler ile birlikte aynı gün içerisinde kredilerine hızlı bir şekilde kullanabileceklerdir.

Odeabank 50.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler, Odeabank üzerinden 50.000 TL NAKİT yazıp boşluk bırakıp kimlik numaralarını yazarak 84 44 göndererek alabilirler. Bu başvuruyu SMS ile yaptıktan sonra kredi sonucu sizlere hemen söylenir. 5 dakika içerisinde cep telefonumuza gelecek olan kredi başvuru sonucu ile birlikte bankalardan hızlı bir şekilde onay alabileceksiniz. Odeabank 50.000 TL kredi başvurusu yapacak olan müşteriler onay aldıklarında banka şubesinden bu krediyi kullanabilecekleri gibi banka şubesinin haricinde internet bankacılığına girerek de buradan online olarak krediyi kullanabilirler.

Denizbank 50.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka hesap numaraları varsa internet bankacılığı şifresi alarak Denizbank mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedirler. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler uygun faiz oranları ile birlikte kredilerini hızlı bir şekilde alabilmektedir. Denizbank 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda banka şubeleri üzerinden hızlı bir şekilde onay alacaksınız. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız da KREDİM yazıp boşluk bırakın kimlik numaranızı yazdıktan sonra 3280 numarasına gönderin. Yaklaşık 5 dakika içerisinde sizlere gelecek mesaj ile ne kadar onay alacağınızı göreceksiniz. Kredi onayı alan kişilerde en yakın banka şubesinden 50.000 TL'ye kullanabilirler.

Vakıfbank 50.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden de 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabiliyorsunuz. Uygun faiz oranları ile birlikte alacağınız bu krediler de 3 ay erteleme de yapılabilmektedir. Vakıfbank devlet bankası olmasından dolayı emekli olan ve düzenli bir iş yerinde sigortalı olarak çalışan kişilere kredi veriyor. En az 6 aylık sigortanız varsa ve kredi notunuz 1100 üzerinde ise bu bankadan kredi kullanabiliyorsunuz. Size en yakın Vakıfbank şubesine giderek veya bu bankadan maaş alıyorsanız internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 50.000 TL'ye kadar verilen bu krediler de ilk taksit ödemeniz de isterseniz 3 ay isterseniz de 6 ay erteleme yapabiliyorsunuz. Kredi ödemelerinizi de belirttiğiniz taksitlere göre kendiniz belirleyebilirsiniz.