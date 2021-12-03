Neden Binlerce Iraklı Kürt Avrupa'ya Ulaşmak İçin Hayatlarını Riske Atıyor?

Asos Hassan, Kuzey Irak'ın yarı özerk Kürt bölgesinden bu yıl Avrupa'ya ulaşmak için hayatlarını riske atan binlerce insandan biri.

Başkent Erbil'in doğusunda bulunan Koya kasabasından 28 yaşındaki üniversite mezunu, ekonomik sıkıntılardan ve siyasi baskılardan kaçmak için çaresizce iki kez Ege Denizi'ni geçerek Yunanistan'a geçmeye çalıştı, ancak Türk makamları tarafından sınır dışı edildi.

Başarısız denemelere rağmen Türkiye'ye dönmeyi ve hedefine ulaşana kadar denemeye devam etmeyi planlıyor.

Hassan, “Onlarca kez sınır dışı edilsem bile buna devam edeceğim” dedi. "Bu sefil hayatı sürdürmektense ölmeyi tercih ederim" diye ekledi, yıllardır iş bulmak için mücadele ettiğini ve gelecekten umutsuz olduğunu söyledi.

Hassan gibi, Halepçe'den 21 yaşındaki Kamaran Aziz de Belarus üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalıştı ancak geçen hafta vizesi sona erdiğinde yerel yetkililer tarafından sınır dışı edildi.

Aziz, Kürt kaçakçılara yolculuk için 6.000 dolar ödedi, ancak bunun yerine kendisini zorla eve getirmeden önce Belarus sınır polisi tarafından gözaltına alındı ​​ve dövüldü. Aziz El Cezire'ye Kürt bölgesinde kalmaktansa tekrar denerken ölmeyi tercih edeceğini söyledi.

Geçen hafta Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken hayatını kaybeden 30'a yakın kişinin çoğu Kürt bölgesindendi.

Iraklı Kürtler de Belarus ve Polonya arasındaki sınırda öldü, yüzlerce kişi Avrupa Birliği'ne geçmeye çalışırken sıfırın altındaki sıcaklıklarda mahsur kaldı.

Bu trajik olaylar, Kürt bölgesinden artan göç dalgasının altını çizdi ve birçokları, uzun zamandır bir istikrar cenneti ve geri kalanlar için bir kalkınma modeli olduğu için selamlanan, petrol zengini bir bölgeyi terk etmek için neden bu kadar tehlikeli yolculuklara çıktıklarını merak etti.

Yolsuzluk, baskı, yoksulluk

Çoğu Kürt göçmen gibi, iki genç de yüksek işsizlikten, ödenmeyen maaşlardan, yaygın yolsuzluktan, kötü kamu hizmetlerinden ve on yıllardır bölgenin gücünü paylaşan iki ana aileye ve onların siyasi partilerine bağlı patronaj ağlarından şikayet etti.

Hassan, “Yönetici seçkinlerle bağlantınız olmadıkça iş bulmanız imkansız” dedi. Ve medeni haklarınızı aramaya veya barışçıl gösterilere katılmaya çalışırsanız, sadece canlı mermilerle kovulursunuz.

Barzani ve Talabani aileleri ile Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Yurtseverler Birliği Kürdistan'ın (KYB) egemen olduğu Kürt bölgesi, son birkaç yılda artan sayıda protestoya sahne oldu.

Süleymaniye'den binlerce öğrenci, yedi yıl önce kesilen aylık maaşlarının iade edilmesini talep etmek için geçen ay birkaç gün sokaklara döküldü. Protestolar, çevik kuvvet polisinin öğrencilerle karşı karşıya gelmesi ve kalabalığı dağıtmak için gerçek mermi kullanması üzerine şiddete dönüştü.

Erbil, Halepçe, Kalar ve Koya da dahil olmak üzere Kürt bölgesindeki diğer şehirlere daha küçük protestolar yayıldı ve Bağdat'ta dayanışma gösterileri düzenlendi. Bu yılın başlarında, Birleşmiş Milletler bölgedeki “keyfi tutuklamaları”, adil olmayan yargılamaları ve “gazetecilerin, aktivistlerin ve protestocuların sindirilmesini” kınadı.