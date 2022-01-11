Dünya Bankası, Küresel Büyümenin Yavaşlaması ve Eşitsizliğin Artması Konusunda Uyardı

Dünya Bankası, koronavirüsün Omicron varyantı ve artan enflasyonun üçlü darbesi, yüksek devlet borç seviyeleri ve artan gelir eşitsizliği, yükselen ve gelişmekte olan ülkelerdeki toparlanmaları tehdit ettiğinden, küresel ekonominin "belirgin bir yavaşlama" aşamasına girdiği konusunda uyardı. ekonomiler.

Dünya Bankası'nın en son Küresel Ekonomik Beklentiler raporu (PDF), küresel ekonomik büyümenin 2021'de yüzde 5,5'ten 2022'de yüzde 4,1'e düştüğünü görüyor - bu yıl Haziran ayındaki yüzde 4,3 büyüme çağrısından daha karamsar bir görünüm.

Pandemi boyunca banka, hem ülkeler içinde hem de ülkeler arasında artan eşitsizlik seviyeleri hakkında alarm verdi ve en son görünümü de bir istisna değil.

Gelişmekte olan ekonomilerde, birçok hükümet büyümeyi başlatmak için harcama gücünden yoksundur. Bu arada, hisse senedi ve gayrimenkul gibi varlıkların fiyatlarındaki artış, zenginleri daha da zenginleştirmeye devam ederken, özellikle düşük gelirli haneleri sert bir şekilde vuran enflasyonu körüklüyor.

Ayrıca, daha gelişmiş ekonomilerin aksine, yükselen ve gelişmekte olan ülkeler, enflasyonun ısınmasına izin vermek için daha az parasal hareket alanına sahiptir. Birçoğu, fiyat baskılarını kontrol altında tutmak için faiz oranlarını zaten birkaç kez yükseltti, ancak bu politika aracı aynı zamanda ekonomik aktiviteyi de soğutuyor. Sonuç: borçlanma maliyetlerinin artması, ekonomik aktivitenin bir darbeden sonra hızla toparlanıp yalnızca keskin bir şekilde yavaşladığı zaman, gelişmekte olan ve yükselen ekonomilerin bir “sert iniş” yaşama şansını artırıyor.

Banka, "Gelişmekte olan ülkelerdeki sosyal hoşnutsuzluk olasılığı göz önüne alındığında, servetlerdeki bu artan farklılık özellikle rahatsız edici" diye uyardı.

Banka, Omicron enfeksiyonları hızla yayılırken artan belirsizliğin artan eşitsizliği daha da kötüleştirdiğini ve bunun tedarik zinciri darboğazları tarafından zaten engellenen ekonomik aktiviteyi bozduğunu kaydetti.

Banka, daha derin ceplere sahip ülkeler kıt mallar için onlardan daha fazla fiyat verdiğinden, bu tedarik darboğazlarının daha yoksul ülkeleri "küresel tedarik hattında sonuncu" bıraktığını söyledi.

Raporda, hammadde kıtlığı ve bunun sonucunda emtia fiyatlarındaki oynaklığın yanı sıra “iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı hava olayları gıda güvensizliği risklerini artırıyor, sağlık ve beslenmeye daha fazla yük oluyor” denildi.