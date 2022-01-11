Pandemi Sonrası Daha Da Eşitsiz Bir Dünya İçin Kendinizi Hazırlayın

Yeni bir rapora göre, dünya giderek daha eşitsiz hale geliyor ve pandeminin daha da kötüleştirdiği farklılığın ek gerilimlere, kırgınlıklara neden olacağı ve ulusların iklim değişikliğine, ekonomik eşitsizliklere ve sosyal istikrarsızlıklara verdiği yanıtları daha da karmaşık hale getireceği kesin.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 17. baskısı olan ve Salı günü yayınlanan Küresel Riskler Raporu 2022 (PDF), çoğu aşıların yaygınlaşmasına dayanan koronavirüsten kaynaklanan ekonomik toparlanmanın bölünmeleri derinleştirdiği konusunda uyarıyor. uluslar arasında ve genel olarak uluslararası toplumda.

WEF'in küresel risklerden sorumlu başkanı Emilio Franco, Al'e verdiği demeçte, "Dünya birlikte çok şey atlattı, ancak birlikte toparlanmıyoruz: 2022, nüfusun yarısının hala aşılanmamış olması ve küresel ekonomiyi bölebilecek düzensiz bir ekonomik toparlanma ile başlıyor" dedi.

WEF raporuna göre, dünya nüfusunun yüzde 20'sine ev sahipliği yapan en yoksul 52 ülkede, nüfusun yalnızca yüzde 6'sı aşılandı (yüksek gelirli ülkelerdeki yüzde 69,9'a kıyasla).

“Bu nedenle Küresel Riskler Raporumuz, ana risk olarak küresel ayrışma konusunda uyarıyor; Franco, toplumların ve ülkelerin güveni yeniden tesis etmek ve gelecekteki direnci inşa etmek için birlikte çalışması gerektiği bir zamanda yurtiçinde ve yurtdışında gerilimler yaratacaktır” dedi.

Üstelik enflasyon, tedarik zinciri aksaklıkları, yükselen borçlar ve korumacılık dünya ekonomisini dalgalı sulara sürüklüyor. Bu zorluklar, iklim değişikliğinin yarattığı riskler, artan siber saldırı tehdidi, kitlesel göç ve uzay araştırmaları yarışıyla daha da artıyor.

2021'in sonunda yeni bir koronavirüs varyantının patlak vermesi, birçok ekonomistin korktuğu şeyi doğruladı: Küresel ekonomik toparlanma titrek bir zeminde ve herhangi bir aksama uzun süreli sonuçlar doğurabilir.

WEF'e göre, 2024 yılına kadar gelişmekte olan ekonomiler (Çin hariç) salgın öncesi beklenen gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesinin yüzde 5,5 altına düşerken, gelişmiş ekonomiler bunu yüzde 0,9 oranında aşmış olacak.

WEF, ülkeler arasında güveni yeniden tesis etmenin ve işbirliğini güçlendirmenin, zorlukların üstesinden gelmek ve dünya uluslarının daha da uzaklaşmasını önlemek için elzem olacağını vurguluyor.

Aşırı yoksulluk, iklim geçişleri ve hızlı dijitalleşme

WEF raporu, pandemiye küresel tepkiyi yansıtması ve dünya liderlerinin yaklaşan zorluklarla nasıl başa çıkabileceğini düşünmesi istenen yaklaşık 1.000 uzmandan toplanan içgörülere dayanmaktadır. Sorulanların yüzde 84'ü dünyanın nereye gittiği konusunda endişeli olduklarını söyledi.

Rapor ayrıca, kritik riskleri belirleyen 124 ülkeden 12.000'den fazla ülke düzeyinde liderin bakış açılarından yararlanıyor.

Sosyal uyum erozyonu, 20 ülke bloğundan Arjantin, Fransa, Almanya, Meksika ve Güney Afrika dahil olmak üzere 31 ülkede en büyük kısa vadeli tehdit olarak sıralandı. WEF'e göre, pandemi öncesi eğilime kıyasla yaklaşık 51 milyon daha fazla insanın aşırı yoksulluk içinde yaşayacağı tahmin ediliyor.

İklim dostu politikalara düzensiz bir geçiş, muhtemelen ülkeleri birbirinden uzaklaştıracak ve aralarında engeller yaratacaktır. WEF raporunda, karbon yoğun endüstrilerden uzaklaşmanın ekonomik oynaklığa neden olacağı ve işsizliği derinleştireceği konusunda uyarıyor.

Pandemi sırasında son derece büyüyen dijital sistemlere artan bağımlılık, dünyayı sonsuza dek değiştirdi. Ve dünya hazırlıksız: 2020'de kötü amaçlı yazılım ve fidye yazılımı saldırıları sırasıyla yüzde 358 ve yüzde 435 arttı.

Salgının gösterdiği bir şey, hiçbir ülkenin ekonomik, çevresel ve sosyal rahatsızlıklardan bağışık olmadığıdır. Bu nedenle hükümetler, kendilerini bekleyen sayısız zorluğa hazırlanmak için yatırım yapmaya öncelik vermelidir.