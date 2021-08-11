Dubai Hükümdarının Kızını Serbest Bırakma Kampanyası Dağıldı

Görüntü, Pazartesi günü Instagram'da daha önce onunla fotoğraflarında görünen bir İngiliz kadın tarafından yayınlandı.

Ancak kamuoyu önünde konuşmayan Latifa'nın kendi özgür iradesiyle ne ölçüde faaliyet gösterdiği belli değil.

BBC, bu yılın başlarında prensesin babası tarafından esir tutulduğunu söylediği görüntüleri yayınladı.

BM'nin 35 yaşındaki gencin hala hayatta olduğuna dair kanıt talep etmesiyle uluslararası bir tepkiye yol açtı.

O zamandan beri Latifa'nın çeşitli görüntüleri ortaya çıktı. İkiliyi Madrid havaalanında bir arada gösteren Haziran ayında da böyle bir görüntüde olan Sioned Taylor tarafından gönderildiler.

Diğerleri Latifa'yı Dubai'deki bir alışveriş merkezinde ve bir restoranda gösterdi.

Free Latifa kampanyası Pazartesi günü bir açıklama yayınladı ve prensesin fotoğraftaki üçüncü kişi olan kuzeni Marcus Essabri ile İzlanda'da tanıştığını doğruladı.

"Toplantının ardından şu anda en uygun adımın Free Latifa kampanyasının kapatılması olduğuna karar verildi" denildi.

Açıklamada, "Kampanyanın temel amacı, Latifa'nın kendisi için seçtiği hayatı özgürce sürdürdüğünü görmekti" denildi. "Bu hedefe ulaşmak için açık bir şekilde uzun bir yol kat ettik."

Halası Latifa'nın annesi olan Essabri, "[Biz] duygusal bir yeniden bir araya geldik... Onu bu kadar mutlu, iyi ve planlarına odaklanmış görmek güven vericiydi."

Free Latifa kampanyasının kurucu ortağı David Haigh, BBC'ye, prensesin şu anki durumunun "özgürlük açısından yirmi yıldır [...] bulunduğu en iyi konum" olduğunu söyledi.

Ancak ekledi: "Herkesin şu anda olan her şeye son derece dikkatli bir şekilde bakması ve durumu yakından izlemesi gerektiği oldukça doğru ve anlaşılabilir."

Dubai'nin kraliyet ailesi son fotoğraf hakkında yorum yapmadı.

Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un 25 çocuğundan biri olan Latifa, Şubat 2018'de Dubai'den kaçmaya çalışmıştı.

Ayrılmadan kısa bir süre önce kaydedilen bir videoda, hayatının çok kısıtlı olduğunu söyledi. "2000'den beri ülkeyi terk etmedim. Seyahate çıkmak, okumak, normal bir şey yapmak için çok şey istedim. İzin vermiyorlar" dedi.

Ancak kaçış ters gitti: Hint Okyanusu boyunca sekiz gün süren bir yolculuğun ardından tekne, Latifa'yı zorla alıp Dubai'ye geri getiren komandolar tarafından yakalandı. Babası daha sonra bunu bir "kurtarma görevi" olarak gördüğünü söyledi.

Şubat ayında BBC Panorama, Prenses Latifa'nın gizlice kaydettiği ve yurtdışındaki arkadaşlarına aktardığı, Dubai'ye döndükten sonra yakalanıp hapsedilişini anlattığı videoları yayınladı. Pencereleri ve kapıları parmaklıklarla kapatılmış ve polis tarafından korunan bir villada tıbbi veya yasal yardıma erişimi olmayan tek başına tutulduğunu söyledi.