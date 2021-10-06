Son Dakika: Emeklilere Özel 1500 TL Zamlı Ödeme Gerçekleştirilecek

Emeklilere Özel 1500 TL Zamlı Ödeme Gerçekleştirilecek: Emekli olan vatandaşlara özel 1500 TL yapılacak zam haberi ile birlikte nasıl alınabileceği konusunda birtakım araştırmalara başlandı. Emekli olan vatandaşlar daha önceki dönemlerde nakit avans limitleri için 1500 TL'ye kadar zam geldi. Önceki dönemlerde 1500 TL olarak kullanılan nakit avans limitleri şu anda ise 3000 TL tutarına kadar bankalar tarafından verilecektir.

1500 TL yapılan zam sonrasında kampanyaya başvuru gerçekleştiren emeklilerin hesaplarına artı para için ihtiyaçlarını kullanabilecekleri kullanacakları 3000 TL'ye kadar artı para tanımlanabilecektir. Emekli maaşınızı aldığınız banka üzerinden destek parasına başvurunuzu gerçekleştirerek kullanıma başlayabilirsiniz. İnternet bankacılığı kullanılarak gerçekleştirilen başvurular sonrasında onay alan kişilerin paraları hesaplarına hemen anında tanımlanacaktır.

Vakıfbank Artı Para Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıfbank aracılığı ile emekli maaşı alan vatandaşlara oldukça hızlı bir şekilde nakit avans ve kredi alma imkanı sunuyor. Daha önceden banka üzerinden 1500 TL tutarına kadar nakit avans kullanan ve düzenli şekilde ödemelerini gerçekleştiren emekliler gerçekleştireceği başvuru sonrasında iş 3000 TL tutarı ne kadar nakit avans kullanabileceklerdir. Vakıfbank mobil uygulaması kullanılarak emekli maaşı alan müşteriler bu başvuruyu gerçekleştirebilecektir.

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Artı Para

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşını alan vatandaşlar için ise 3 bin TL’ye kadar artı para katkı sağlanıyor. Önceki dönemlerde 1500 TL'ye kadar alınan ve artı para şimdi 3000 TL’ye kadar hızlı bir şekilde verilecektir. Ziraat bankası mobil uygulamasına giren ve başvurularını gerçekleştirecek onaylatan tüm emekliler hemen hesabında limiti tanımlanmış şekilde kullanabiliyor.

Garanti Bankası'ndan 3000 TL Tutarına Kadar Artı Para

Garanti bankası aracılığı ile emekli maaşını alan vatandaşlar ise artı bana başvurusunda bulunabilecektir. 3000 TL ve üzerinde artı bana başvurusu gerçekleştirmek isteyen tüm emekliler Garanti Bankası şubelerine giderek ya da müşteri hizmetleri aracılığıyla başvurularını yerine getirebilir. 3000 TL tutarına kadar gerçekleştirilecek olan artı para hizmeti sonrasında emekli maaşının üzerinden artı para olarak yüklenmesi gerçekleştirilecektir.

Adı geçen bankalar üzerinden tüm hesaplara atı para olarak tanımlaması yapılarak kullandırılacaktır. Şuanda başvurularınızı gerçekleştirip faydalanmaya başlayabilirsiniz.