DSÖ, Zengin Ulusların Omicron İle Savaşmak İçin İğneler Biriktirmesine Karşı Uyardı

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi (WHO), zengin ülkelerin yeniden COVID-19 aşılarını biriktirmeye başlayabilecekleri konusunda uyardı ve koronavirüsün yeni Omicron çeşidiyle savaşmak için stokları desteklemeye çalışırken küresel kaynakları tehdit ediyor.

Ajansın aşı direktörü Kate O'Brien tarafından Perşembe günü yapılan yorumlar, DSÖ ve aşı yardım kuruluşu GAVI tarafından yürütülen uluslararası bir doz paylaşım programına malzeme olarak geldi ve zengin ülkelerden gelen bağışlar ve Hindistan'ın gevşemesinin ardından son birkaç ayda arttı aşı ihracatına sınırlama getirildi.

Yeni Delhi'nin hamlesi, Hindistan Serum Enstitüsü'nün, özellikle COVAX olarak bilinen program için yaptığı AstraZeneca aşısının sevkiyatlarına yeniden başladığı anlamına geliyor. O'Brien bir brifingde, "Daha yüksek sevkiyatların devam ettiğinden emin olmalıyız" dedi. Daha sonra, "Omicron'un durumu ne olursa olsun, küresel arzın tekrar aşı istifleyen yüksek gelirli ülkelere dönme riski var" dedi.

O'Brien ayrıca COVAX için önemli bir sorunun, nispeten kısa raf ömrüne sahip COVID-19 aşıları bağışlayan zengin ülkeler olduğunu söylerken, bazı zengin ülkelerde israf oranlarının da yüksek olduğunu kaydetti.

GAVI'ye göre COVAX, Şubat ayından bu yana 144 ülke veya bölgeye 610 milyon doz aşı sevk etti.

Bu arada Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri direktörü John Nkengasong, Afrika hükümetlerinin vatandaşları giderek artan dozları almak için acele etmezlerse COVID-19 aşı zorunluluklarına başvurmaktan başka "seçeneklerinin olmayacağını" söyledi.

Kıtadaki ülkelere doz akışı arttı, ancak aşı tereddütü ve bazı bağışların kısa raf ömrü yeni baskılar yarattı.

Nkengasong aşı zorunlulukları hakkında "Doğru şeyi yaparsak oraya gitmemize gerek yok" dedi. Afrikalı yetkililerin aylarca kendi ulusları ve dünyadaki daha zengin ülkeler arasındaki dramatik aşı eşitsizliğine karşı mücadele etmesinin ardından, aşı alımına yönelik herhangi bir ilgi eksikliğini “son derece talihsiz” olarak nitelendirdi.

Afrika, nüfusunun yüzde 8'inden daha azının tamamen aşılandığı, COVID-19'a karşı dünyanın en az aşılanmış kıtası olmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü bağışıklama yetkilisi Richard Mihigo gazetecilere verdiği demeçte, yalnızca altı Afrika ülkesi bu yılın sonuna kadar nüfuslarının yüzde 40'ını COVID-19'a karşı aşılama küresel hedefini tutturdu ve "bu sadece tehlikeli ve savunulamaz" dedi.