Küresel Hava Yolculuğu Endüstrisi

Koronavirüsün Omicron çeşidi dünyaya yayılırken, hükümetler seyahat kısıtlamalarını bir kez daha sıkılaştırıyor ve havacılık endüstrisine yeni bir belirsizlik getiriyor.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) son raporuna göre, dünya genelinde ekonomiler bu yıl toparlansa da, uluslararası hava yolcularının sayısı hala pandemi öncesi seviyelerin yaklaşık yarısı kadar düşük.

Küresel seyahat kısıtlamaları

Omicron koronavirüs varyantının yayılmasının ardından şimdiye kadar en az 42 ülke seyahat yasağı koydu.

Uluslar farklı düzeylerde sınır kontrolü benimsiyor. İsrail, Fas ve Japonya gibi ülkeler sınırlarını tamamen kapatırken, diğerleri sınırda yalnızca COVID testini sıkılaştırdı.

Pandemi sırasında küresel hava yolculuğu

2019 yılında dünya genelinde yaklaşık 4,5 milyar yolcu 42 milyon uçuş gerçekleştirdi. FlightRadar24'e göre bu, her gün ortalama 115.000 ticari uçuş anlamına geliyor.

Ardından 11 Mart 2020'de COVID-19, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından küresel bir salgın ilan edildi. Sadece bir ay boyunca, yolcu hava yolculuğu yüzde 75'ten fazla düştü ve 12 Nisan 2020'de 23.926 uçuşa düştü.

2020'nin çoğu için dünyayı kasıp kavuran karantinalar ve karantinalar ile birçok kişi seyahat planlarını iptal etti veya erteledi. ICAO'ya göre, yıl sonuna kadar 2019'a kıyasla 2,7 milyar daha az insan hava yoluyla seyahat etti.

2021'de uluslararası ve iç hat uçuşları başlasa da, toplam yolcu sayısı hala 2019 seviyelerinin yaklaşık yarısında duruyor.

Finansal kayıp

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne (IATA) göre, 2020-22 döneminde toplam hava yolculuğu endüstrisi kayıplarının 201 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Yalnızca 2020'de, endüstri 137 milyar dolardan fazla kaybetti ve kayıpların 2022'de 11,6 milyar dolara düşmesi bekleniyor.

Dünyanın en işlek havaalanları

Salgın öncesinde yolcu sayısı bakımından dünyanın en yoğun havalimanları Kuzey Amerika, Orta Doğu, Asya ve Avrupa'ya yayılmıştı. Bununla birlikte, 2020'de en yoğun 10 havalimanı Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bölündü.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi'ne (ACI) göre 43,8 milyondan fazla yolcunun havalimanından seyahat etmesiyle 2020'nin en yoğun havalimanı oldu.

ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta Havalimanı, 42,9 milyon kişiyle havalimanını kullanan ikinci en yüksek yolcu sayısına sahipti. Ancak bu, dünyanın en yoğun havalimanı olarak sıralandığı 2019'a göre yüzde 61'lik bir düşüş oldu. 2020'deki en yoğun 10 havalimanından yedisi Çin'de bulunuyordu.