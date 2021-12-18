DSÖ, Omicron Vakalarının En Az 3 Günde Bir İkiye Katlandığını Söylüyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), koronavirüsün Omicron varyantının, belgelenmiş topluluk geçişi olan ülkelerde Delta türünden önemli ölçüde daha hızlı yayıldığını ve vaka sayısının 1,5 ila 3 gün içinde ikiye katlandığını söyledi.

Cumartesi günü yapılan bir güncellemede, Birleşmiş Milletler sağlık ajansı Omicron'un 89 ülkede rapor edildiğini söyledi.

DSÖ, yüksek düzeyde mutasyona uğramış varyantın, yüksek düzeyde nüfus bağışıklığı olan ülkelerde hızla yayıldığını, ancak bunun virüsün bağışıklıktan kaçma yeteneğinden mi, doğal olarak artan bulaşıcılığından mı yoksa her ikisinin bir kombinasyonundan mı kaynaklandığı açık değil.

Ajans, Güney Afrika'daki bilim adamları tarafından ilk kez tespit edildikten kısa bir süre sonra, 26 Kasım'da Omicron'u bir endişe varyantı olarak belirledi ve hala hakkında çok şey bilinmiyor. Bilim adamları ne kadar tehlikeli olduğundan emin değiller, ancak ilk veriler aşılara karşı daha dirençli olabileceğini ve Delta varyantından daha bulaşıcı olabileceğini gösteriyor.

DSÖ, güncellemesinde "Omicron'un klinik şiddeti hakkında hala sınırlı veri var" dedi. "Şiddet profilini ve şiddetin aşılama ve önceden var olan bağışıklıktan nasıl etkilendiğini anlamak için daha fazla veriye ihtiyaç var."

“Omicron için bugüne kadar aşı etkinliği veya etkinliği hakkında hala sınırlı veri var ve hakemli bir kanıt yok” diye ekledi.

Cuma günü, Imperial College London tarafından yapılan emsalsiz bir çalışma, Omicron ile yeniden enfeksiyon riskinin beş kattan daha yüksek olduğunu ve Delta'dan daha hafif olma belirtisi göstermediğini söyledi.

Araştırma, bazı uzmanların, esas olarak Güney Afrika'dan gelen anekdotlara dayanan hesaplara dayanan, yeni türün o kadar öldürücü olmayabileceği ve sağlık sistemlerini bunaltmayacağı yönündeki temkinli iyimserliği hakkında şüphe uyandırdı.

Çalışma, İngiliz yetkililerin art arda üçüncü gün rekor COVID-19 vakaları bildirerek 93.045 yeni enfeksiyona yol açmasıyla yayınlandı, Fransa Başbakanı Jean Castex ise Omicron'un Avrupa'daki yayılmasını "şimşek"e benzetti.

Perşembe günü, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, COVID-19'a karşı aşılanmamış olanlar için "ağır hastalık ve ölüm kışı" konusunda uyarırken, gelişmiş ekonomilerin G7 bloğundaki sağlık bakanları Omicron'u küresel halk sağlığına yönelik en büyük tehdit olarak nitelendirdi.

DSÖ başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus'un Omicron'un "önceki varyantlarda görmediğimiz bir oranda yayıldığını" söylemesinin ve bazı insanların bunu hafif bir varyant olarak görmemesinden yakınmasının ardından geldi.

Salı günü bir medya brifingine verdiği demeçte, "Elbette, bu virüsü tehlikede hafife aldığımızı şimdiye kadar öğrendik" dedi. "Omicron daha az ciddi hastalığa neden olsa bile, çok sayıda vaka hazırlıksız sağlık sistemlerini bir kez daha bunaltabilir."