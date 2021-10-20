21 Kişiyi Taşıyan Uçak Houston Yakınlarında Tarlaya Çarptı

Neyse ki, yetkililere göre, uçaktaki 21 yolcunun tümü - 18 yolcu ve üç mürettebat - enkazdan güvenli bir şekilde çıkmayı başardı. Bir kişi sırtından yaralandı ve başka bir yolcu gibi yakındaki bir hastaneye götürüldü. En genç yolcu 10 yaşındaydı. Görünüşe göre uçak kalkıştan kısa bir süre önce düştü. Kaza mahallinden alınan fotoğraflar, uçağın ateşli enkazından yükselen duman sütunlarını gösterdi. Waller County Yargıcı Trey Duhon, News 2 Houston'a, uçağın Amerikan Ligi Şampiyonası Serisinin 4. Maçı için Boston'a kiralandığına inandığını söyledi.

Duhon, "Şu anda sahip olduğumuz bilgiler, uçağın pistin sonunda irtifaya ulaşmadığını ve Morton Yolu'nu geçerek havaalanının hemen kuzeyindeki alanda alev aldığı alanda dinlenmeye geldiğini gösteriyor" dedi. dedim.

Uçak, sabit kanatlı, çift motorlu bir uçak olan McDonnell Douglas DC 9-87 olarak tanımlandı. Houston merkezli bir özel ev üreticisi olan Flair Builders'ın kurumsal sahibi J. Alan Kent adı altında kayıtlıdır. Kent, kaza sırasında uçaktaki yolcular arasındaydı.

Federal Havacılık İdaresi'ne göre, uçak bir çitin üzerinden yuvarlandı ve ardından alevler içinde kaldı. Kaza, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu kazayı araştıracak. Kaza nedeniyle bölgede yaklaşık 2 bin ev elektriksiz kaldı. Öğlene kadar, yerel enerji şirketleri, etkilenen müşterilerin neredeyse tamamına yeniden elektrik verdiler. Yetkililer, vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istedi.

Uçak, beyzbol ALCS'nin 4. maçı için Boston'a gidiyordu. Uçak sahibinin karısı, KHOU 11'e uçağın, Boston Red Sox ve Houston Astros arasındaki ALCS'nin 4. maçı için Boston'a gittiğini onayladı. ABC13'e göre, kazaya karışan uçak, Houston merkezli özel yapım ev üreticisi Flair Builders'ın kurumsal sahibi J Alan Kent adına kayıtlı. Flair Builders, haber kanalına Bay Kent'in MLB playofflarındaki en son oyuna giden bir grup insanla birlikte olduğunu doğruladı.

Kaza, 1800 eve elektrik verdi. Kamu hizmeti şirketi CenterPoint Energy, planın çökmesinin bir havai elektrik hattını çıkardığını ve 1.800'den fazla müşteride kesintiye neden olduğunu söyledi. Kesintiden bu yana, 17 müşteri hariç tüm müşterilere elektrik verildi.