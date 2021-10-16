ABD ve Müttefikler, Nükleer Müzakerelere Geri Dönmesi İçin İran'a Baskıyı Artırıyor

Amerika Birleşik Devletleri ve en yakın ortakları, nükleer programında ilerlemeye devam etmesi halinde daha fazla uluslararası izolasyon, yeni ekonomik cezalar ve muhtemelen askeri harekâtla karşı karşıya kalacağı konusunda uyararak, İran'a durdurulan nükleer müzakerelere geri dönmesi için baskı yapıyor.

ABD'li Avrupalı, İsrailli ve Arap yetkililer, bu hafta Washington'da düzenlenen bir dizi üst düzey diplomatik görüşmede, İran'a Viyana'daki müzakerelere yeniden katılmaya karşı devam eden direnişinin göz ardı edilmeyeceğini veya cezasız kalmayacağını açıkça belirtme gereği üzerinde anlaştılar.

Konsensüs, Tahran'ın hem İran'ı hem de ABD'yi, eski Başkan Donald Trump'ın üç yıl sonra geri çekildiği, dönüm noktası niteliğindeki 2015 nükleer anlaşmasına yeniden uyumlu hale getirmeyi amaçlayan müzakerelere geri dönme konusunda ciddi olmadığına dair artan endişelerin ortasında geldi.

Aynı zamanda, görevdeki ilk aylarında anlaşmaya yeniden katılmayı bir öncelik haline getiren Biden yönetimi ve diğerleri, yeniden başlasalar bile bu tür müzakerelerin umutları konusunda giderek daha karamsar hale geliyor.

Avrupa Birliği İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden üst düzey diplomatları bir araya getiren tüm toplantılarda, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de aralarında bulunduğu, AB dış politika sorumlusu Josep Borrell İsrailli İsrailli yetkililer de dahil olmak üzere katılan yetkililere göre İran, gündemin başında yer aldı. Dışişleri Bakanı Yair Lapid Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Saud ve BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed.

ABD'nin İran özel elçisi Robert Malley, bu hafta sonu Körfez Arap ülkeleriyle İran görüşmesine devam ederken, Birleşmiş Milletler'in atom gözlemcisi Rafael Grossi önümüzdeki hafta daha fazla tartışma için Washington'da olacak.

İran, ABD ile dolaylı müzakerelere geri dönmeye hazır olduğunu ima etti, ancak henüz bir tarih taahhüdünde bulunmadı. Görüşmeleri düzenlemekle suçlanan AB, İran'ın yakın zamanda bunu yapmaya istekli olmayabileceğini ve Viyana'ya dönmeden önce Borrell ve diğerleriyle Brüksel'de görüşmek istediğini bildirdi.

Sert görüşlü Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi liderliğindeki yeni İran hükümeti erteledikçe, uranyumu daha yüksek seviyelere çıkarmak da dahil olmak üzere, anlaşmanın kısıtladığı nükleer faaliyetler üzerindeki sınırları aşmaya devam etti. Bu, bu tür faaliyetler devam ederse 2015 anlaşmasına dönüşün anlamsız olabileceğinden korkan ABD'li yetkilileri alarma geçirdi.

Üst düzey yardımcısı hükümetin pozisyonunu ölçmek için Tahran'a yaptığı ziyaretten yeni dönen Borrell, Viyana müzakerelerinin yeniden başlamasından önce İranlılarla görüşmeye istekli olduğunu söyledi. Ancak Raisi ve Ağustos ayında göreve başlayan ekibinin hazırlanmak için yeterince zaman geçtiğini söyledi.