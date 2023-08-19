Yatırımcının piyasayı yakından takip ettiği, uzman isimlerin açıklamaların değer kazandığı son günlerde dolarda başlayan atak bu sabah saatlerinde düşüş sinyalini verdi. Kurda yaşanan dalgalı seyir ne zamana kadar devam edecek? sorusu akıllarda soru işareti bırakırken evlenecekler, dolar ile alım satım yapanlar veya dolar borcu bulunanlar yeni gün fiyatlamasını merak ediyor.

19 AĞUSTOS CUMARTESİ DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?

19 Ağustos Cumartesi günü dolar/TL kuru alış fiyatı 27,0662 TL. Dolar/TL kuru satış fiyatı 27,0717 TL. Dolar kuru önceki gün kapanışına göre - 0,03 değer kaybetti. Dün sabah saatlerinde 27,0898 TL'den işlem gören dolar kurundaki bu düşüş Euro'da da etkisini hissettirdi.

19 Ağustos Cumartesi günü Euro kuru alış fiyatı 29,4222 TL. Euro kuru satış fiyatı 29,5254 TL. Euro kuru önceki gün kapanışına göre -0,06 değer kaybetti.

DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMALARIN SEBEBİ NEYDİ?

FED faiz artırım sinyalini verdiği tutanakların paylaşılmasının ardından döviz kurunda başlayan hareketlilikte görülen gerileme ne kadar sürecek? Geçici bir dönem mi? sorusu gündemde sıcaklığını korurken uzman isimlerin yaptığı açıklamalar yeniden popüler hale geldi. Para Piyasaları Uzmanı Selçuk Geçer'in Eylül ayına işaret ederek “Dolarda yeni bir atak bekliyorum” dediği zirve rakamlara doğru yaşanan bu düşüş yatırımcı için alım fırsatı oluşturuyor.

Dolar kurunda son dönemlerde yaşanan dalgalı seyrin en büyük sebebi küresel piyasalarda yaşanan kriz dönemidir. Amerika'da başlayan resesyon krizi, Çin’de imalat verilerinde görülen gerileme ile dalga dalga yayılan yeni bir krizi açığa çıkardı. Kriz dönemlerinde güvenli liman olarak görülen altın yerini dolara bırakırken kurda başlayan hareketli süreç yatırımcı tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.