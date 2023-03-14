Dolar yarın tam manasıyla bu kadar olacak! elinizde dolar varsa resmen belli oldu! Herkes gardını alsın!

Herkes gardını alsın! Dolar yarın tam manasıyla bu kadar olacak! elinizde dolar varsa resmen belli oldu! Dolara yatırım yapanlar ve ellerinde dolar bulunup da yatırımının dolar üzerinden yapacaklar için birçok seçenek sunulduğu görülmektedir. Öncelikle dolar ile ilgili yapılan yorumlara bakıldığında kimi doların çok düşeceğini ifade ederken bazıları da dolara yatırım yapanların çok kazançlı çıkacaklarını ifade ediyorlar. Bir taraftan fed faiz kararı sonrası değer kaybeden dolar kuru gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.

Dolar Tam Anlamıyla Ne Kadar Olur?

Yatırımcılar doların durumunu merak ederken açıklanan son dakika haberleri ile çok heyecanlı anlar yaşamaya başladılar. Son dakika haberler birçok kişi için çok önemli haberler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yatırımcıların dolardaki bu iniş çıkışı takip etmesi hiç de kolay olmamaktadır. Bu konuda Ekonomist Selçuk Geçer'den çok önemli açıklamalar geldi. Geçer, dolar için rakam açıklamasında bulundu. Geçer doların yakın zamanda tam anlamıyla 20 TL olacağını açıkladı.

Selçuk Geçer, doların yükselişe geçeceğini belirterek, yatırımcıları uyardı ve doların 2023 yılı ile birlikte 20 TL olacağını açıkladı. Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladıktan sonra doların nasıl bir yön alacağı da merakla beklenmeye başladı.

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