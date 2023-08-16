Dolar kuru fırladı, dengeler değişti. 16 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinde piyasalarda dolar 27, euro 29 TL üzerinde işlem görüyor. 16 ay sonra bir ilk olarak paylaşılan dolar/ruble paritesindeki kritik seviye psikolojik eşiğin aşıldığı yeni bir dönemi başlatmıştı.

O günden itibaren dolar kurunda başlayan yükseliş piyasalardaki hareketlilikten tetiklenerek yeni rekorları getireceği yükseliş dönemini başlattı. Döviz borcu bulunanlar, dolar ile alım satım yapanlar piyasalarda her yeni gün değişen seviyeyi yakından takip ediyor. Bu dönemde özellikle uzman isimlerin yorumları büyük önem taşıyor.

16 AĞUSTOS DOLAR VE EURO KURUNDA SON DURUM!

16 Ağustos Çarşamba sabahı dolar kuru alış fiyatı 27,0575 TL'den alıcısını buluyor. Aynı saatlerde dolar kuru satış fiyatı 27,0628 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kur kapanışma göre yüzde 0,02 oranında artış yaşayan dolar kurundaki yükseliş süreci devam ediyor.

Dolar kurunda başlayan bu hareketlilik euro'da da etkisini hissettiriyor. 16 Ağustos Çarşamba sabahı euro kuru alış fiyatı 29,5683 TL'den işlem görüyor. Aynı saat diliminde euro kuru satış fiyatı 29,5825 TL'den işlem görüyor. Önceki kurgu kapanışına göre dolar kuru %0,26 yükseliş ile hafta başında başlayan düşüşü aşarak yeni bir rekor döngüsüne doğru ilerliyor.

“DOLAR ENDEKSLİ” KKM HESABI 21 YILIN REKORUNU KIRDI!

Küresel piyasalarda başlayan hareketlilik döviz kurunda yükselişi tetikledi. Türk lirası dolar karşısında rekor kayıp dönemine girdi. Tüm zamanların rekoruna ulaşan bu kayıp kur korumalı mevduat uygulamalarında biriken toplam para üzerinde önemli etkileri de beraberinde getirdi. BDDK tarafından aktarılan bilgilere göre KKM hesabında biriken paranın miktarı rekor seviyeye ulaştı. Dikkat çeken en önemli detay ise hesapta bulunan bu paranın tamamının dolar endeksi olmasıydı.