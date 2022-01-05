Dolar İçin Son Tahmin! 18 TL Ne ki? Rekor Geliyor, Hazır Olun! 

Altın ve dolar tahminleriyle gündem olan İslam Memiş'ten son dakika dolar yorumu trend oldu. Altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, 1000 lira seviyesinden 600 lira sevriyelerine düşen gram altın için yeni bir tahmin yaptı. Gram altındaki ikinci kez dip limit bekleyen Memiş, 2022 yılı içinde altın gram fiyatının 1.450 TL olacağını ve gümüşünde 20 Lira olacağını söyledi. Altın ve para piyasa uzmanı İslam memiş altın alan yatırımcıların yüreğine su serpti.

20 Aralık günü altın ve doların düşeceğini tahmin eden İslam Memiş risk alanların ve zarar edenlerin çok olduğu bir 2021 yılını geride bıraktığını söyledi. 2021 yılında 18 liradan dolar alan ve 1000 TL den gram altın alanlar 3-4 ay daha bekleyerek daha yüksek para kazanacağı hakkında haberler gelmeye devam ediyor. Özellikle İslam Memiş 2022 yılında dolar ve altının daha çok çıkacağını söyledi.

İslam Memiş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

"2022 yıl içinde altının gram fiyatında 1.450 lira Gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyelerini bekliyor olacağım. Yıl içinde öngördüğüm bu rakamları zirve seviyesi olarak takip edeceğim. Kısa vadede “Hani olacaktı” diyen kaybedecek, fiyata aldırmayıp miktarını artıran kazanacak" ifadelerini kullandı.

2022 yılında yatırımcıların fiyata değil miktara odaklanmasını söyleyen İslam Memiş, kısa vade değil uzun vade düşünenlerin para kazanacağı bir yıl olacağının da altını çizdi.

Dolar Ne Kadar?

Dolar şu an için 13,4392 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu hafta bu seyirde gideceği tahmin ediliyor.

Altın Ne Kadar?

Gram Altın 786 TL olarak işlem görüyor. Çeyrek Altın 1270 TL, Yarım altın 2540 TL ve Tam altın fiyatı ise 5083 TL ile işlem görüyor.