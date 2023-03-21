Dolar için İslam Memiş ve Selçuk Geçer'den kalp krizi geçirtecek ortak açıklama! Vatandaş döviz bürolarına akın edecek

Vatandaş döviz bürolarına akın edecek... Dolar için İslam Memiş ve Selçuk Geçer'den kalp krizi geçirtecek ortak açıklama! Ekonomistler altın ve dolar konusunda detayları vermeye başladı. Doların her geçen gün rekor kırması yatırımcıları ciddi olarak düşündürüyor. Para piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar bu dönemde altın piyasasındaki hareketliliğe dikkat çekiyor. Altın almak isteyenlerde fiyatların ne olacağını merak ediyor. Piyasa uzmanı Selçuk Geçer, dolar ve altın hakkında açıklama yaptı.

Uzmanlar Ne Düşünüyor?

Doların yakın zamanda rekor kırması 2023 yılında dolar kuru seviyesinin de merak edilmesine neden oldu. Cumhuriyet tarihi rekorunu kıran dolar yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Altın ve Euro başta olmak üzere birçok üründe ise düşüş yaşanıyor. Uzmanlar bu konuda uyarılarda bulundu. ABD'de beklenenin üstünde enflasyonun ortaya çıkması dolar kurunun da artmasına neden oldu. Doların yükselmesine rağmen uzmanların uyarıda bulunması yatırımcıların da aklının karışmasına neden oldu.

Selçuk Geçer'le beraber İslam Memiş’de piyasalarda yaşanan dalgalanmalara dikkat çekti. Bankacılık sektörünün yukarı yönlü hareket ettiğini söyleyen Memiş bankalardaki karlılık oranının düştüğünü açıkladı. Türkiye’nin seçim sürecinde olması da dolar kurunu ciddi şekilde etkileyebiliyor. Bu dönemde uzmanlar farklı yatırım araçlarını kullanmanızı tavsiye ediyor. Dolar TL kurunun gerçek fiyatından daha yüksek olduğunu açıklayan uzmanlar bu yükselişim yakın zamanda devam edeceğini belirtiyor. Dolar ve altının 2023 yılında beklenenden daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

EDİTÖR NOTU: Haber içeriğinde yer alan hiçbir açıklama ve ifade editöre ait değildir. İlgili kişinin beyan ettiği açıklamalardır. YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. Haber metninden yola çıkarak yatırım yapılması durumunda olabilecek sorunlardan haber24.com ve editör sorumlu değildir.

haber24.com özel haber