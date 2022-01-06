Kanunsuz Topraklar’dan Korkutan Açıklama!

Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kanunsuz Topraklar isimli başarılı proje incelikle ve özenle hazırlanmış bir proje olmasına rağmen hak ettiği izlenme oranlarına bir türlü ulaşamıyor. Yapımın bir süredir izlenme oranlarında problem yaşadığı biliniyor ve bu durumun düzelip düzenleyeceği merak ediliyordu. Bunun yanı sıra dizi setinde çıkan pozitif vaka sebebi ile farklı sorunlar da oluşmuş ve izleyici kitlesi dizi hakkında detaylı bir araştırma gerçekleştirmişti.

Yapımcı ise proje hakkında “büyük değişim” açıklaması gerçekleştirdi ve dizi yapımcısının gerçekleştirmiş olduğu bu açıklama seyirci kitlesinin dikkatini bu proje üzerine yöneltti.

Kanunsuz Topraklar projesi bugüne kadar 12 yeni bölümünü izleyici karşısına çıkarıp ekranlara getirmişti. Projenin hikayesi 1930'lu yıllarda geçerken belirli bir kesim de bu durumu çok beğeniyordu. Başrollerinde Esra Bilgiç ile Uğur Güneş gibi iki yetenekli oyuncunun yer aldığı başarılı yapım, kemikleşmiş sadık bir seyirci kitlesine sahip oldu fakat izlenme oranlarında ise bir türlü yükselişe geçemedi.

Dizi hayranları Kanunsuz Topraklar’ı oyuncu kadrosu ve senaryosu ile çok sevdi ve devam etmesini istediklerini de sosyal medya hesaplarından yapılan yorumlarda yazdı. Diğer taraftan dizi hakkında ise üzücü bir karar alınmadığı da öğrenildi fakat yapımcının yapmış olduğu bir açıklama ise kafaları karıştırıcı nitelikte olarak görüldü.

Koronavirüs vakalarından muzdarip olan Kanunsuz Topraklar dizisinde ünlü oyuncu Başak Parlak’ın virüse yakalanması ile birlikte dizide vaka sayısının 4'e çıktığı öğrenilmişti. Dolayısı ile proje, sete zorunlu bir koronavirüs arası vermiş ve yaşanacak olan gelişmeler merak edilmişti. Dizinin yapım şirketinin patronu Faruk Turgut ise koronavirüs arasının kendilerine çok iyi geldiğini belirtirken proje hakkında önemli kararlar aldıklarını da açıkladı. Turgut, çok daha etkili olacak bölümlerde seyirci kitlesi karşısına çıkacaklarını belirtti ve yapılan olan bu açıklama Kanunsuz Topraklar dizisinin izleyicilerinde büyük bir merakla oluşmasına sebep olarak görüldü.