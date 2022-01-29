Doğu Kudüs'teki Filistin Evlerinin Yıkımı UCM'ye Gidiyor

Bu hafta, Kudüs Belediyesi'nin Doğu Kudüs'ün Abu Tor banliyösünde Karameh ailesinin iki katlı bir binasını ve evini inşaat ruhsatı olmadan inşa edildiği gerekçesiyle yıkması sonucu İsrail güvenlik güçleri tarafından dokuz kişi yaralandı ve gazetecilere saldırdı.

Kızılay'a göre, 15 kişilik aile İsrail polisi tarafından zorla tahliye edilirken, yaralananlardan altısının hastaneye kaldırılması gerekiyordu. Yüzlerce Filistinli, Filistinlilerin gelecekteki başkenti olmak istedikleri Doğu Kudüs'teki evlerinden zorla sınır dışı edilmekle karşı karşıya.

Ancak bir aile, Salhiyehler, geçen hafta Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah'taki evlerinden tahliye edildikten ve ardından evlerinin Kudüs Belediyesi tarafından yıkılmasından sonra İsrail yetkililerini Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) götürüyor.

“Adalet yok, bir İsrailli olarak artık ülkeme inanmıyorum. 40 yaşındaki Lital Salhiyeh, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, hayatımı mahvettiler.

Geçen hafta Lital'in 43 yaşındaki kocası Mahmoud, birkaç oğulları ve arkadaşları, Şeyh Cerrah'taki evlerinin çatısında bir gösteri düzenleyerek, İsrail makamlarının onları evlerinden tahliye etmeye çalışmasının ardından kendilerini gaz kapsülüyle havaya uçurmakla tehdit etti.

Birkaç gün sonra, soğuk ve yağmurlu bir gecede İsrail özel kuvvetleri evlerine baskın düzenledi, onları silah zoruyla tutukladı ve dövdü. Avukatları kefaletle serbest bırakılmalarını sağlamadan önce birkaç gün hapse atıldılar.

Evler yıkıldı

Mahmud hapisteyken evleri belediye tarafından yıkıldı ve 18 kişi evsiz kaldı.

“Polis, ertesi sabah beni yıkılan evimden geçti ve bana ne yaptıklarını gösterdi. Mahmoud El Cezire'ye verdiği demeçte, evin yıkılacağı konusunda bilgilendirilmedik.

Doğu Kudüs banliyösü Beit Hanina'da geçici olarak kiraladıkları evden Lital, "Mahmoud ve ben tahliye kararının şahsen bize karşı olduğunu biliyorduk, ancak ailenin geri kalanı ve evimize karşı bir yıkım kararı da yoktu" dedi.

“Her şeyimizi kaybettik ve sırtımızda sadece kıyafetlerle ayrıldık. 23 yıldır Mahmoud ile evli olan Lital, çocuklarımın fotoğrafları bile yok” dedi. Çiftin altı çocuğu var.

Mahmud'un çalıştığı bir aile tarım fidanlığı ve arazilerindeki eski zeytin ağaçları da yok edildi.

Hayvansever Lital, ailenin evinin yıkılmasının ardından yağmurda ve soğukta mahsur kalan aile hayvanlarından bazılarını kurtarmayı başardı.

Salhiyeh ailesi ikinci kez mülteci durumuna düşürüldü. 1948'de Arap-İsrail savaşı sırasında Ein Karem köyündeki evlerinden kovuldular.

1984'te Kudüs Belediyesi'nin bölge planlama komitesi Şeyh Cerrah mahallesi için bir imar planını onayladı ve aile evinin ve kreşin inşa edildiği arsayı kamu binası için belirledi - bu amaç için başka kamu alanları bulunsa da, tahliyeye gerek kalmadan bu amaç için. aile Evi.

Temmuz 2017'de belediye, Mahmud'un ailesinin 1958'de satın aldığı arsanın kamulaştırıldığını duyurdu. Arazi sahipleri kamulaştırmaya itiraz etmiş, ancak mahkeme kamulaştırmayı onaylayarak itirazı reddetmiştir.