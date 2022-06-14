Temmuz ayı emekli maaşı ne kadar zamlanacak belli oldu! İşte zamlı yeni maaşlar

Temmuz ayının yaklaşması ile birlikte pek çok zam haberinin de ardı ardına ortaya çıkacağı düşünülüyordu. İlk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın masamızda dediği 3600 ek göstergede sona gelindi. Sonraki süreçte ise Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında bir takım yeni çalışmaların yapılması gündemdeydi. Şimdi ise asgari ücret zammı konuşuluyor. Peki ama emekli maaşları ne kadar olacak?

Bu çok sık sorulan sorunun henüz bir netlik kazanmadığını da belirtmek gerekiyor. Son zamanlarda emeklilerin bayram harçlıkları ile istediklerini tam olarak alamadıkları da gözlerden kaçmadı. Peki ama emekli maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılması planlanıyor? Buna göre emeklilerin en azından %40 oranında zam alması gerektiği ön görülüyor. Bu da memur emeklileri maaşlarını doğrudan etkileyen bir konu başlığı halini almış durumda. Peki ama en düşük memur emeklisi ne kadar maaş alacak?

Memur Emeklisi Maaşları Ne Kadar Olacak?

Haziran ayının sona ermesini takip eden süreç içerisinde temmuz enflasyon zammı oranları da belli olacak. Buna göre 6 aylık süreç içerisinde ön plana çıkacak enflasyon farkı ile birlikte memur emeklisi maaşının 6.133 TL olması gerektiğinin altı çiziliyor. Aynı zamanda bunun dışında memur emeklileri bir de bayram ikramiyesi ödemesi alacak. Buna göre bayram ikramiyesi ödemelerinin 1100 TL olacağı da kesinleşmişti. Başka bir deyiş ile şunu söyleyebiliriz ki, en düşük memur emeklisi temmuz ayında ikramiye ödemesi ile birlikte 7200 TL üzerinde bir para almış olacak.

Zam Oranı Tahmini

Pek çok habere kaynağı zam oranı konusunda %39 – 40 arasında bir rakamın ön plana çıkacağını belirtiyor. Buna göre zam oranının %40 olması durumunda bu şekilde bir aralık mümkün olurken fiyatın yuvarlanacağı ve zam oranının %40’da sabit tutulacağı da beklenen haberler arasında yer almaktadır. Tabii ki son kararı ve açıklamayı beklemeden bu tarz bir yorumda bulunmak çok da sağlıklı olmayacaktır. Yine de ortalama olarak bu rakamlardan bahsedilebilir.

SSK Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Bu zam oranı ile birlikte en düşük sskdan emekli maaşının ise 4.700 ya 4.650 TL arasında bir aylık alması bekleniyor. Bu tahminler hali hazırda 2.850 TL alan en düşük ssk emeklisinin maaşına %40 oranında bir zam yapılması sonucu ortaya çıkan rakamlardır.

Maaş artışı ile birlikte emekli maaşlarının tam olarak hangi rakam aralığına oturacağı ise tam olarak netlik kazanmıyor. Tekrardan altını çizmek isteriz ki burada bahsettiğimiz rakamların neredeyse tamamı tahminlere dayanıyor. Birden fazla ekonomistin ortaya çıkardığı rakamların ortalama değerleri alınarak sizinle bu konuda paylaşımda bulunmak amaçlanmıştır.

Ne Zaman Netlik Kazanacak

Aslında bu rakamların tam olarak ne zaman netlik kazanacağı ile ilgili çok sık soru soruluyor olsa da rakamların ortaya çıkmasını takiben iki hafta içerisinde hem asgari ücret – hem memur maaşı hem de memur emeklisi aylıkları hakkında daha net bilgilerin oluşması mümkün olmaktadır. Daha detaylı bilgi sahibi olmak ve farklı konu başlıkları hakkında ayrıcalıklı seçeneklere ulaşmak için sizler de haberlerimizi takip edebilirsiniz.

Memur ve memur emeklisi maaşları hakkında herhangi bir güncelleme yapılması durumunda buradan sizinle paylaşacağız.

Haberimizi noktalamadan önce bir duyumu daha sizinle paylaşmak isteriz. Buna göre her ne kadar %40 oranında bir zam bekleniyor olsa da hükümetin açıklayacağı rakamın biraz daha yüksek olmasını ön gören pek çok adres olduğunu da belirtmeden geçmemek gerekiyor.