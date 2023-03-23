Doğalgaz Faturalarınız Bunu Yaparsanız 1000 Lira Azalacak! Son Derece Basit

Evlerimizdeki en önemli giderlerden biri doğalgaz faturalarıdır. Soğuk kış aylarında, evimizi sıcak tutmak için daha fazla doğalgaz tüketiriz ve faturalarımız da artar. Ancak, yapacağınız basit değişikliklerle, doğalgaz faturanızda önemli bir tasarruf sağlayabilirsiniz.

Doğalgaz faturalarına yapılan zamların ardından vatandaşlar, doğalgaz faturalarında nasıl tasarruf yapılacağını merak etmeye başladı. Uzmanların bu konuda verdiği öneriler sayesinde doğalgaz faturanızı yüzde 30 oranında düşürmeniz mümkün olacak. Alacağınız önlemler sayesinde 1000-1500 liranız cepte kalacak.

Doğalgaz faturalarından tasarruf etmek için, öncelikle evinizdeki ısıtma sisteminin ne kadar verimli olduğunu anlamanız gerekir. Eğer evinizde eski bir ısıtma sistemi varsa, bu sistemi yenilemek için bir uzmana danışmanız veya yeni bir sistem satın almanız gerekebilir. Yeni bir ısıtma sistemi, daha verimli olacağından, doğalgaz faturalarınızda ciddi azalmalara neden olur.

YÜZDE 30 TASARRUF

Yoğuşmalı kombiler, eski tip kombilere göre daha verimli ve enerji tasarruflu çalışırlar. Bu nedenle, 21 Nisan 2018 tarihinden sonra yoğuşmalı kombi üretimi ve satışı zorunlu hale getirilmiştir. Eski tip kombi kullananlar ise yoğuşmalı kombiye geçtiklerinde yüzde 30'a kadar enerji ve yakıt tasarrufu sağlayabilirler. Yoğuşmalı kombiler, yanma işlemi sonucu oluşan su buharını da değerlendirerek daha verimli bir şekilde çalışırlar ve daha az doğalgaz tüketirler.

Ayrıca, evinizdeki ısıtma sistemini daha verimli hale getirmek için bazı basit adımlar da atabilirsiniz. Örneğin, evinizdeki pencereleri ve kapıları sürekli olarak kapalı tutarak, izolasyonu arttırabilirsiniz. Bununla birlikte evinizdeki bacalar ve duvarlardaki boşluklar da doldurulmalıdır. Bu şekilde, evinizdeki ısı kaybını azaltarak doğalgaz faturalarınızda tasarruf sağlayabilirsiniz.

Kombi kullanımında doğalgaz tasarrufu sağlamak isteyenler için en uygun konfor sıcaklığı 20-21 derece aralığıdır. Sıcaklığı 1 derece düşürdüğünüzde ise yüzde 6-7 oranında tasarruf elde edebilirsiniz. Bu yöntemle evinizdeki ısıyı korurken doğalgaz faturalarınızı da düşürebilirsiniz.

FATURAYI ÇOK ETKİLİYOR

Buna ek olarak, doğalgaz faturalarından tasarruf etmek için, evde kullanacağınız cihazlarla ilgili de bazı önlemler alabilirsiniz. Örneğin, kombileri ve kaloriferleri düzenli olarak temizleyerek verimliliklerini arttırabilirsiniz. Ayrıca, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi eşyalarda da enerji verimliliği yüksek modelleri tercih edebilirsiniz. Böylece, cihazlar daha az enerji harcayacak ve doğalgaz faturalarınızda tasarruf yapabilirsiniz.

Kombi seçimi yaparken evin metrekaresi ve cepheleri gibi özellikler önemlidir. Doğru kapasitedeki kombi seçilmediği takdirde ısı verimi düşeceği için daha yüksek faturalar ödenmesi gerekebilir. Bu sorunu önlemek için evin niteliklerine uygun bir kombi seçmek gerekir.

Bazı vatandaşlar kombi fiyatlarının yüksekliğinden dolayı, garantisi olmayan ve bakım-onarım desteği alınmamış ikinci el kombileri tercih etmektedir. Ancak bu cihazlar genellikle fonksiyonlarını yerine getiremez ve tam kalibrasyona sahip olmadığı için gaz sarfiyatında artışa sebep olabilir. Uzun vadede faturalarda artışa neden olan ucuz ikinci el kombi almak yerine, güvenli ve kaliteli bir kombi seçimi yapmak daha mantıklıdır.

Sıcak su tüketimini azaltarak da doğalgaz faturasında tasarruf yapabilirsiniz. Duş alırken daha kısa sürelerde suyu açık tutabilir, sıcak su kullanmayacağınız zamanlarda musluğu kapatmalısınız. Banyo yaparken küvet yerine duşu tercih etmek de büyük oranda fayda sağlayacaktır.