Diyanet Açıkladı! Deniz Ürünleri ve Haram Konusu

Deniz ürünleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Profesör Dr. Abdurrahman Haçkalı, gündemde yer aldı ve dikkatleri üzerinde topladı. Kur'an'da ve sünnette yenilmeyecek olan hayvanlar hakkında bir liste verilme yönüne gidilmediğini ifade eden Haçkalı, domuz gibi yasaklanan hayvanların yanında diğer hayvanlar için de ölçülerin konulduğunu dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Profesör Dr. Abdurrahman Haçkalı, deniz ürünleri ile ilgili görüşüne yönelik yapılan haberler ile ilgili açıklamalar gerçekleştirdi. Allah'ın insanı dünyada başıboş bir şekilde bırakmadığını ifade eden Haçkalı, ona doğru yolu gösteren ve yaşantıları ile örnek olan peygamberler gönderdiğini belirtti. Bunun yanı sıra Allah'ın insana hidayet rehberi kitaplar da gönderdiğini ifade eden Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Profesör Dr. Abdurrahman Haçkalı, önemli açıklamaları imzasını attı.

İslam ile insana öğretilen esaslardan birinin de uhrevi açıdan faydalı olana yönelmek ve zararlı olandan kaçınmak olduğunu belirten Haçkalı, bu sebeple İslam dininde insana manevi ve maddi yönden zarar verecek olan durumların yasaklandığını ve faydalı olanların ise helal kılındığını ifade etti.

Açıklamasına yiyecek ve içecekler üzerinden devam eden Haçkalı, örnekler vererek konuşmasına devam etti. Allah'ın yeryüzünde bulunan nimetleri insanın istifadesine sunduğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Profesör Dr. Abdurrahman Haçkalı, Allah'ın yiyecek olarak haram kıldığı hayvanlar hakkında konuşmalar gerçekleştirdi.

Haçkalı, bütün alimlere göre balık türlerinin helal olduğunu ifade ederken diğer mezheplerin konu hakkında görüşlerini de belirtti. Şafii mezhebine göre yengeç, kurbağa, su yılanı ve kaplumbağa gibi hayvanların zararlı olması sebebi ile helal olmadıkları söylenildi. Bunun dışında kalamar, midye, karides ve ıstakoz gibi deniz ürünlerinin yenmesinin de helal olduğu belirtildi.