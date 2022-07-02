Simone Biles ve Steve Jobs, ABD'nin En Yüksek Sivil Onurunu Alacak

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın 17 kişiye ülkenin en yüksek sivil onuru olan Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı takdim edeceğini duyurdu .

Beyaz Saray, alıcıların "ABD'nin refahına, değerlerine veya güvenliğine, dünya barışına veya diğer önemli toplumsal, kamusal veya özel çabalara örnek teşkil eden katkılarda bulunanları" içerdiğini söyledi.

Prestijli ödül için seçilenler arasında, cinsel istismar gibi konularda sesini yükselten, tarihin en madalyalı ABD'li jimnastikçisi Simone Biles ve 2011'de ölen ve ölümünden sonra madalyayı alacak olan Apple bilgisayarlarının eski yöneticisi Steve Jobs yer alıyor.

Madalyayı, oğlu Irak'ta öldürülen ve 2016 cumhurbaşkanlığı kampanyası sırasında Demokratik Kongre'de konuştuktan sonra Donald Trump'ın hedefi haline gelen Pakistanlı bir göçmen olan Khizr Khan da alacak. Khan, Trump'ın Müslüman Yasağı'nın açık sözlü bir rakibiydi ve Trump'ın “ABD Anayasasını bile okuyup okumadığını” sordu.

Beyaz Saray'a göre ödül, "gelecek nesiller için çığır açan yollar açarken topluluklarında ve dünya genelinde değişimi yönlendirmek" için "önemli engellerin üstesinden gelen"lere veriliyor.

Alıcılar , siyaset ve sosyal adaletten sanat ve akademiye kadar geniş bir meslek yelpazesini ve kamu yaşamına katkıları temsil ediyor. Biden, uzun yıllar kamu hizmeti için Ocak 2017'de ödülü kendisi aldı.

Ödüle layık görülenleri anmak için 7 Temmuz'da Beyaz Saray'da bir tören düzenlenecek.

Diğer madalya sahipleri ise şöyle:

- Rahibe Simone Campbell . Campbell, Sister of Social Service'in bir üyesi ve bir Katolik sosyal adalet örgütü olan NETWRK'nin eski yönetici direktörüdür. Ekonomik adaletin savunucusu, ABD göçmenlik sistemini ve sağlık politikasını elden geçiriyor.

-John McCain . John McCain , Vietnam'daki ABD Donanması'ndaki hizmetinden dolayı bir altın yıldızla Mor Kalp ile ödüllendirilen bir kamu görevlisiydi. Ayrıca Arizona halkına ABD Temsilciler Meclisi'nde ve ABD Senatosu'nda onlarca yıl hizmet etti ve 2008'de Cumhuriyetçi başkan adayı oldu. McCain, 2018'de beyin kanserinden öldü.

— Denzel Washington . Denzel Washington, iki Akademi Ödülü, bir Tony Ödülü, iki Altın Küre ve 2016 Cecil B DeMille Yaşam Boyu Başarı Ödülü kazanan bir aktör , yönetmen ve yapımcıdır. Ayrıca 25 yılı aşkın bir süredir Amerika Boys & Girls Clubs'ın ulusal sözcüsü olarak hizmet vermektedir.

— Sandra Lindsay . Sandra Lindsay, COVID-19 pandemi müdahalesinin ön saflarında hizmet vermiş bir New York yoğun bakım hemşiresidir. Klinik denemeler dışında bir COVID-19 aşısı alan ilk Amerikalıydı ve sağlık çalışanları için aşılar ve ruh sağlığı için önde gelen bir savunucudur.

— Julieta Garcia . Beyaz Saray, Brownsville'deki Texas Üniversitesi'nin eski bir başkanı olan Garcia'nın kolej başkanı olan ilk Latina olduğunu söyledi. Time dergisi tarafından ülkenin en iyi üniversite başkanlarından biri seçildi.

— Gabrielle Giffords . Arizona'dan eski bir ABD Temsilciler Meclisi üyesi olan Demokrat, silahlı şiddeti sona erdirmeye adanmış bir örgüt olan Giffords'u kurdu . Ocak 2011'de Tucson'daki bir kurucu olay sırasında başından vuruldu ve ağır yaralandı.

— Fred Gray . Gray, Yeniden Yapılanma sonrasında Alabama Yasama Meclisinin ilk Siyah üyelerinden biriydi. Rosa Parks, NAACP ve Martin Luther King Jr.'ı temsil eden önde gelen bir sivil haklar avukatıydı.

— Peder Alexander Karloutsos . Karloutsos, Amerika Başpiskoposu Demetrios'un yardımcısıdır. Beyaz Saray, Karloutsos'un birkaç ABD başkanına danışmanlık yaptığını söyledi.

-Diane Nash . Şiddetsiz Öğrenci Koordinasyon Komitesi'nin kurucu üyesi olan Nash, 20. yüzyılın en önemli sivil haklar kampanyalarından bazılarını organize etti ve King ile birlikte çalıştı.

— Megan Rapinoe . Olimpiyat altın madalyalı ve iki kez Kadınlar Dünya Kupası futbol şampiyonu, Ulusal Kadınlar Futbol Ligi'nde OL Reign'in kaptanlığını yapıyor. Biden'ın Beyaz Saray'ında görünen cinsiyet eşitliği , ırk adaleti ve LGBTQI + haklarının önde gelen bir savunucusudur .

— Alan Simpson . Wyoming'den emekli ABD senatörü Biden'da görev yaptı ve kampanya finansmanı reformu, sorumlu yönetişim ve evlilik eşitliği için önde gelen bir savunucu oldu .

—Richard Trumka . Trumka, Ağustos 2021'de öldüğü sırada 12,5 milyon üyeli AFL-CIO'nun on yıldan fazla bir süredir başkanıydı. Birleşik Maden İşçileri'nin eski başkanıydı .

— Wilma Vaught . Bir tuğgeneral olan Vaught, ABD askeri tarihinin en madalyalı kadınlarından biridir ve rütbeleri yükselirken cinsiyet engellerini aşar. Vaught 1985'te emekli olduğunda, ABD silahlı kuvvetlerinde sadece yedi kadın generalden biriydi.

— Raul Yzaguirre . Bir sivil haklar savunucusu olan Yzaguirre, 30 yıl boyunca La Raza Ulusal Konseyi'nin başkanı ve CEO'suydu. Obama döneminde Dominik Cumhuriyeti'nde ABD büyükelçisi olarak görev yaptı .