Devletten Nakit İçin Atak! Bankalardaki Sıkıntılı Olan Emeklilere Kamu Bankaları 50.000 TL Ödeme Yapıyor

Devlet destekli nakit kampanyası bu sefer emekliye geldi. Emekli olan kişilere ihtiyaçları ve borçları için 50.000 TL ödeme yapılıyor. Son dakika kampanyası ile birlikte vatandaşlara anında destek nakit imkanı sağlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan bu duyuru sonrasında Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank 50.000 TL ödeme yapacağını duyurdu. Ziraat Bankası başta olmak üzere emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere 36 ay vadeye kadar kredi verileceği açıklandı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi için emekli olan kişilere nakit kampanyası başlattı. Bankalar tarafından yapılan bu duyuru sonrasında emekli maaşı alan kişilere kredi vermektedir. Emeklilere ihtiyaç kredisi imkanı kampanyasının en güzel yanı ise düşük faiz oranlarıyla geri ödemelerin planlanabilmesi… Halkbank, Ziraat bankası ve Vakıfbank tarafından verilen bu kampanyaya katılmak isteyen emekliler için aranan tek şart emeklilerin icralık olmamasıdır. Kısacası, bu kredi desteğinde emeklilerin Findeks puanının düşük olmasının hiçbir önemi olmayacaktır.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden düşük faizli emekli kredisi alınıyor. Devlet destekli olarak verilen bu kredilerde 36 ay vadeye kadar 50.000 TL emekliye ödeme yapılıyor. Emekli olan kişilere bankadan maaş alması durumunda 50.000 TL üzerinde destek verilmektedir. Kredi alacak kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredi verilmektedir. Ziraat Bankası şubelerine giderek veya bankanın mobil uygulamasına girerek kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden ayrıca ATM üzerinden kredi kullanabilirsiniz.

Halkbank

Halkbank üzerinden de aynı şartlarda kredi alabileceksiniz. Kendi bankasından emekli maaşını alma şartı sunan Halkbank’a kredi için internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden de başvuru yapılabilecek. Halkbank’ın internet sitesi üzerinden de kredi faiz oranları ve aranan şartlar ile ilgili kapsamlı bilgiler yer almaktadır.