ABD Etiyopya, Mali ve Gine'yi AGOA Ticaret Programından Çıkardı

ABD, iddia edilen insan hakları ihlalleri ve son darbeler nedeniyle Etiyopya, Mali ve Gine'yi gümrüksüz ticaret programından çıkardı.

Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Ticaret Temsilcisi (USTR), üç ülkeyi "her birinin AGOA Statüsü'nü ihlal eden eylemler nedeniyle" Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası'ndan (AGOA) çıkardığını söyledi.

Açıklamada, ABD'nin "kuzey Etiyopya'daki genişleyen ihtilafın ortasında Etiyopya hükümeti ve diğer taraflarca işlenen uluslararası kabul görmüş insan haklarının ağır ihlallerinden" ve "hem Gine hem de Gine'deki hükümetlerdeki anayasaya aykırı değişiklikten" derin endişe duyduğu belirtildi. Mali".

Üç Afrika ülkesinin Washington büyükelçiliklerinden hemen bir yorum yapılmadı.

AGOA ticaret mevzuatı, ABD ticareti ve yatırımının önündeki engellerin kaldırılması ve siyasi çoğulculuğa doğru ilerleme sağlanması gibi belirli uygunluk şartlarını yerine getirmeleri durumunda Sahra altı Afrika ülkelerine ABD'ye gümrüksüz erişim sağlar.

2020'de 38 ülke AGOA'ya hak kazandı.

Cumartesi günü yaptığı açıklamada USTR, Etiyopya, Mali ve Gine'nin tüzüğün hükümlerini yerine getirmeleri halinde anlaşmaya yeniden katılabileceğini söyledi.

Açıklamada, "Her ülkenin eski durumuna döndürmeye yönelik bir yol için net kriterleri var ve İdare, bu hedefe ulaşmak için hükümetleriyle birlikte çalışacak" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Kasım ayında Etiyopya'nın, ülkenin kuzeyindeki insan hakları ihlalleri iddiası nedeniyle AGOA kapsamında sağlanan gümrüksüz ticaret programından çıkarılacağını açıklamıştı.

Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki savaş, Kasım 2020'de Tigrayan liderliği ile Başbakan Abiy Ahmed Abiy arasındaki güç mücadelesinin ortasında patlak verdi. 13 aydır devam eden çatışmalarda on binlerce insan öldü, sadece Tigray'da yaklaşık 400.000 kişi kıtlıkla karşı karşıya.

Çatışma ayrıca bölgeyi istikrarsızlaştırdı, on binlerce mülteciyi Sudan'a gönderdi, Etiyopya askerlerini savaşın harap ettiği Somali'den çıkardı ve komşu ülke Eritre'den gelen orduyu kullandı.

ABD'nin Etiyopya'nın ticari faydalarını askıya alma kararı, ülkenin küresel moda markalarına tedarik sağlayan tekstil endüstrisini ve ülkenin hafif bir üretim merkezi olma umutlarını tehdit ediyor.

Ayrıca çatışma, koronavirüs pandemisi ve yüksek enflasyondan sarsılan bir ekonomi üzerinde daha fazla baskı oluşturuyor.

Etiyopya Ticaret Bakanlığı Kasım ayında Washington'un açıklamasının "son derece hayal kırıklığına uğradığını" ve hareketin ekonomik kazanımları tersine çevireceğini ve kadınları ve çocukları haksız yere etkileyip onlara zarar vereceğini söyledi.