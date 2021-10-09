Devletten Emekliye Verilen Destekler Hız Kesmeden Devam Ediyor! Başvurana 3000 TL Faizsiz Avans Veriliyor!

Hükümet ile kamu-özel bankalar arasında yapılan anlaşma neticesinde emeklilere verilen desteklere bir yenisi daha ekleniyor. Buna göre faiz uygulaması olmadan 3000 TL’lik avans ödemesi yapılacak. Acil nakit para ihtiyacı olan kişiler için maaş aldıkları bankadan bu avansı kullanabilecekler. Emeklilerin nakit avans almak için bankaya gitmelerine gerek kalmadan 3000 TL’lik nakit avans için online başvuru yapılabilecek. Bu arada yalnızca 3000 TL için değil, ihtiyaç tutarına göre daha fazla rakamlar için de başvurular mümkün.

Hükümetten, emekliler için müjdeli haber bu sabah saatlerinde geldi. Acil nakit ihtiyacı olan kişilerin taleplerine göre nakit avans zaman kaybetmeden hesaplarına geçiyor. Nakit sıkıntısı yaşayan emekliler, maaşlarını aldıkları anlaşmalı bankalardan 3000 TL ve fazlası tutarda nakit avans kullanabilecekler. Maaş tutarına göre verilecek olan nakit avans miktarı, alt limit 3000 TL olarak belirlendi.

Çeşitli Bankalarla Anlaşmaya Varıldı

Emekli vatandaşlar 3000 TL'ye kadarlık nakit avans tercihlerini bankalar aracılığıyla kullanabilecek. Emeklinin kışa girerken büyüyen ihtiyaçları hükümet ve bankalar arasında bazı görüşmelerin yapılmasını sağladı ve bu anlaşmalardan birisi de nakit avans hakkında oldu. Banka üzerinden maaş alan emekli kişiler, bankaya başvurmaları durumunda en az 3.000 TL’lik nakit avans kullanabilecekler. Emekliye verilecek olan nakit avans uygulamasında kişilerin kredi notuna da bakılmıyor. Kısa sürede onayı yapılan nakit avans başvurularında ise başvuru sonuç alır almaz nakit avans miktarı hesaplara yatırılıyor.

İş Bankası Tarafından 7/24 Nakit Avans Başvurusu

İş Bankası emeklilere 7/24 nakit avans imkanı veriyor. Banka şubelerine gerek olmadan sadece İşCep mobil üzerinden başvuru yapabilen emekliler, ödemelerini hemen alabiliyor. Ayrıca nakit avans faizsiz olarak veriliyor.

Ziraat Bankası Tarafından 7/24 Nakit Avans Başvurusu

3000 TL acil olan nakit para ihtiyaçları için sıfır faizli olarak Ziraat Bankası'ndan nakit avans kullanılabilir. Emeklilere farklı kampanyalar da sunan banka, en düşük faiz ile kredi de sunuyor.

Vakıfbank Tarafından 7/24 Nakit Avans Başvurusu

Vakıfbank ve Halkbank da emekli kampanyaları yapan bankalar arasında. Başvuru yapan emeklilere ihtiyaç kredisi verilmesi gibi 3000 TL üzerinde de nakit avans fırsatları ihtiyaç sahiplerini bekliyor.