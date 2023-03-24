Devlet Yardımına İhtiyacı Olanlara Müjde! TC kimlik sonu 0 2 4 6 8 olanlar dikkat

Dar gelirlilere yapılan yardımlarda yeni seçenekler bir hayli dikkat çekiyor. PTT, her eve 1400 TL'lik yardımın yanı sıra, fiyat artışları nedeniyle faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlara da yardımcı oluyor. Size en yakın PTT şubesine hızlı bir şekilde başvurmanız yeterli olacak.

Elektrik ve Doğal Gaz Faturalarına Yardım Yapılacağı Açıklandı

Enflasyondaki artış nedeniyle birçok kişinin faturalarını ödemekte zorlandığı açık. Bu durumda ise devlet kurumları vatandaşların yükünü en azından kısmen hafifletmeye çalışıyor. Elektrik ve doğal gaz faturalarını devletin ödeyeceği haberi halkın rahat bir nefes almasını sağlayacak. Ancak ihtiyaç sahibi bireylerin belirli kurallara uyması gerekir. Yardım isteyen herkesin belirli standartları yerine getirmesi gerekiyor. Elektrik ve doğal gaz faturalarım için nasıl yardım başvurusunda bulunabilirim diye soranlar artık rahat bir nefes alacak.

Dar gelirlilerin PTT üzerinden 1400 TL tutarında yardım isteyebilecekleri gündeme getirildi. Toplanan bilgiler, bu yardımdan yararlanmak isteyen herkesin PTT'ye bir e-posta göndererek yararlanabileceğini göstermektedir. Şartları sağladıkları sürece orta gelirlilerin de başvurabileceği söylendi. Hemen mavi kart başvurusunda bulunmalısınız. Bir hane üyesinin geliri asgari ücretin üçte birinden azsa fatura yardımı almaya hak kazanılabilir.

Fatura Yardımı İçin Anında PTT’ye Başvuru Yapabilirsiniz

Düşük gelir düzeyine sahip kişiler fatura konusunda yardım almak için PTT'ye başvurabilirler. İşlemlerinizi hızlı ve basit bir şekilde tamamlamak istiyorsanız, başvurularınızı PTT'nin e-posta adresi üzerinden iletebilirsiniz. Elektrik ve doğal gaz başta olmak üzere faturalarını ödeyemeyen ve maddi sıkıntı yaşayanlar bu yardımlarla artık rahat edecek. Vatandaşların bu hizmetten faydalanmak için bir an önce başvurması gerekiyor.

PTT Ek Olarak 20.000 TL Ödeme Yapıyor

PTT'nin yeni ihtiyaç kredisi programından yararlanmak isteyenler, ödemelerini uygun faiz oranlarıyla gerçekleştirebilecek. 20.000 TL'ye varan 36 ay vadeli kredi alacak tüm vatandaşlar için yürütülen bu kampanyalarda, nakit kredi ödemelerinden yararlanacak vatandaşlar, belirli koşullar altında ödemelerini anında alabilecek. Özellikle PTT ihtiyaç kredilerinde kredi notu düşük olanların ödemeleri artık sorunsuz bir şekilde yapılıyor. Daha önce bir bankadan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan ancak kredi notu düşük olduğu için talebi reddedilenlerin başvuruları PTT aracılığıyla anında işleme alınacak ve ödemeleri gerçekleştirilecek.

İhtiyaç kredisi başvurusu için PTT'yi kullanabilir, nakit kredilerinizin ödemelerini hızlı bir şekilde tahsil etmek için her an mobil cihazınızdan SMS gönderebilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu yaparken SMS seçeneğini kullanmak istiyorsanız bazı bilgilere dikkat etmelisiniz. Başvuru mesajı için önce PTT yazıp bir boşluk bırakarak ardından TC kimlik numaranızı da girerek 30 50'ye göndermeniz gerekmektedir.

PTT Emekliler İçin 80 Bin TL Kredi Vereceğini de Duyurdu

80.000 TL’ye varan PTT emekli kredisi kampanyasına katılanlar, başvurusunu yaptıktan sonraki beş dakika içinde kredi sonucunu alabiliyor. Paraya ihtiyacınız varsa ve dilerseniz banka şubesine gitmeden PTT'den 80.000 TL kredi başvurusunda bulunabileceğiniz bir kampanya sunulmaya başlandı. Emekliler için PTT ile Aktif Bank arasında girişimler devam etmekte olup, emekli maaşını bu bankalardan alan kişilere kredi ödemeleri yapılmaktadır.

PTT ve Aktif Bank gelir belgesi gerektirmeden kişilere 80.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm emeklilerin kredilerinin kabul edilebilmesi için ödemelerinin PTT aracılığıyla yapılması gerekiyor. Ek olarak daha detaylı bilgi öğrenmek isterseniz PTT şubelerine gidebilirsiniz.

