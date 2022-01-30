Devlet Kötü Zamanlar Geçiren Kişilerin Yanında, E-Devlet’ten Başvuru Yapanlara 1100 TL Ödenecek

Yaşam olanakları her geçen zaman diliminde daha da zor bir hal alıyor. İçerisinden geçtiğimiz koronavirüs pandemi sürecinde maalesef ki hayat imkanları olduğundan çok daha fazla zorlaşmaya başladı. Durum bu şekilde olunca Türkiye’de de ekonomik faktörler hayli çetin hale geldi. Halk sağlığını korumak için getirilen yasaklar ve kapanmalar işe yarıyor olsa bile kapanan işyerleri sebebi ile işsizlik durumunda artış görülüyor.

İş bulmak zaten bu denli zorken, pandemiyle beraber imkansız bir hale geldi. Bu esnada da ev geçindirenler, zorunlu gereksinimlerini bile karşılayamamaya başladı. Bu çetin geçen günlerde ise devlet, ihtiyaç duyan vatandaşlara birçok nakit ve ayni yardımlar yapıyor. Pandemi zamanında yapılan nakit desteklerinin ilk sırasında 1100 TL’lik olan pandemi desteği gelmektedir. Peki bu özel destek kimlere veriliyor? Devamı haberimizin ilerleyen kısımlarında sizleri bekliyor…

Pandemi Destek Ödemesinden Kimler Yararlanabilecek?

1000 TL biçiminde netleştirilen ve geçtiğimiz 2 senede 2 faz olarak verilen pandemi destek parasının bu sene 3. fazı dağıtılacak. 2022 senesinin destek parası düzeyi ise 1100 TL şeklinde belirlenmiştir. Bu destekle vatandaşın maddi yükünün biraz daha hafif hale getirilmesi bekleniyor. Pandemi desteği 1 kereye mahsus olacak şekilde kişilere veriliyor. Bu destekten yararlanabilmek adına belli şartlara uymak lazım. İlk ve ikinci fazdan faydalananlar üçüncü fazdan ödeme alamıyor. Bunun yanı sıra her evden 1 kişi bu ödemeyi alabiliyor. Aynı haneden birkaç kişi bu ödemeyi hiçbir şekilde alamaz. İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden yararlandıysanız da bu ödemeyi almanıza imkan yoktur.

Pandemi Desteğine Nasıl Başvurulur?

1100 TL formunda ödenen pandemi desteğine e-devlet üzerinden kısa bir zaman dilimi içerisinde başvuru yapabilirsiniz. E-devlet profilinize giriş yapın ve arama kısmına Pandemi Destek Ön Başvurusu yazın. Çıkan ekrandaki formu doldurun. Bu formda yer alan bilgilerin her biri de doğru olmalıdır. Aksi halde formunuz değerlendirmeye asla alınmayacaktır. Koşulların sağlanmış olması ve bu desteğin hakkedilmesi durumunda 1100 TL’lik para kişinin belirttiği hesap numarasına aktarılır.