Karantinada Soba Zehirlenmesi Bir Aileyi Dağıttı

Karantina sürecinde soba zehirlenmesi sebebi ile yaşanan bir aile dramı, Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı ve korkunç olay hakkında detaylı bilgilere ulaşıldı. Komşular ailenin evinin zilini defalarca çalmalarına rağmen kapının açılmamasından şüphelendi ve daha sonra durumu 112’yi bildirerek olay öğrenildi. Polis ekipleri olay yerine gelmesi sonrasında anneyle bebeğin cansız bedenine ulaşırken baba ile kızın ise hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Ailenin koronavirüs karantinasında olduğu açıklanırken anne ile bebeğin hayatını kaybetmesi üzüntü ile karşılandı.

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen üzücü olayda evde karantinada olan ailede sobadan sızan karbon monoksit gazı sebebi ile anne ile 1 yaşındaki bebeği hayatını kaybetti ve baba ile 5 yaşındaki kızının ise zehirlendiği bilgisine ulaşıldı. Ailenin korkunç olay yaşanırken koronavirüs karantinasında olduğu da öğrenildi ve gündemde yer alan olay Türkiye’yi üzüntüye boğdu.

Komşular Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde saat 19.30 sularında 4 kişilik ailenin bulunduğu evden hiç ses gelmediğini fark etmeleri üzerine çifti telefon ile aradı. 41 yaşındaki Serhat Yüceay ile 34 yaşındaki Yasemin Yüceay çiftinin telefonlarını açmaması sonrasında eve giden komşular yanıt alamadı ve daha sonra durum 112'ye bildirildi. Komşular tarafından yapılan ihbar üzerine ev adresine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve daha sonra anne ile bebeğinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ekipler, olay yerine gelmeleri sonrasında eve girdiklerinde Yasemin Yüceay’ı bir odada yüz üstü yatakta yatar halde buldu ve 1 yaşındaki Yasin bebeği ise annesinin yatağının kenarında bulunan beşikte sırtüstü yatar bir vaziyette gördü. Bunun yanı sıra evin mutfak bölümünde ise 41 yaşındaki Ferhat Yüceay’ı tek kişilik baza yatakta ve 5 yaşındaki çiftin kızları İkra’yı da yatağında yatar halde buldu.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ise 1 yaşındaki Yasin bebek ile annenin yaşamını yitirdiğini tespit ederken baba Ferhat Yüceay ile kızları ikra'nın zehirlendiğini belirledi.