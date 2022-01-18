Devlet İhtiyacı Olan Vatandaşa E-Devlet’ten Başvuru Yapılması Halinde 1100 TL Ödüyor!

Hayat şartları pandemi, ekonomik koşullar ve diğer etkiler derken her geçen gün daha da zorluklar yaratmaya devam etmektedir. İçerisinde bulunduğumuz ve hala etkisini devam ettiren Covid 19 pandemisi de ne yazık ki zorluk çıkaran şartlara yenileri eklenmeye devam ediyor. Hal böyle olunca da diğer ülkeler gibi Türkiye de ekonomik olarak sıkıntı yaşamaya devam etmektedir.

Halk sağlığını korumak için getirilen yasaklar ve önlemler, hastalık riskine yönelik kısmi etki sağlasa da kapanan iş yerleri ile artan işsizlik ve ekonomik daralma, ekonomiyi giderek olumsuz şekilde etkilemeye devam etmektedir.

Ekonomik etkilerle beraber zor olan iş bulmak, Coivd-19 pandemisi ile birlikte imkansız hale gelmektedir. Bu durumda da ev geçimi zorunlu ihtiyaçların karşılanmasını dahi olumsuz düzeyde etkilemektedir.

Bu zor günlerde de devlet, ihtiyacı olan ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara çeşitli nakdi ve ayni yardımlarda bulunarak destek olmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde yapılan nakit yardımları öncelikli olarak 1100 TL’lik pandemi maddi desteği gelmektedir.

1100 TL Pandemi Desteği Nasıl Yapılıyor?

Geçtiğimiz yıl 2 faz halinde sunulan pandemi desteği bu sene için 3. faz dağıtımlarına başlanacaktır. 2022 yılı için verilecek destekler 1100 TL olarak belirlenmektedir. Bu destek ile beraber vatandaşların maddi yükünün hafiflemesi amaçlanmaktadır. Pandemi desteği fazlar şeklinde verildiği için şimdilik 1 defaya özel olmak üzere ihtiyaç sahiplerine verilmektedir.

1100 TL’lik Pandemi Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

1100 TL olarak ödemesi planlanan pandemi desteği için e-devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Kimlik numarası ve de şifre ile e-devlet sistemine giriş yapılması ile Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet kapsamları içerisinden uygun olan destek kalemi Pandemi Destek Ön Başvurusu işlemi seçilerek başvuru formunun doldurulması gereklidir. Formdaki bilgilerin tam ve doğru şekilde doldurulması gereklidir.

Başvuru şartlarının sağlanması ve de pandemi desteğine hak kazanılması halinde, 1100 TL’lik destek tutarı kişinin belirttiği banka hesap numarasına ödenmektedir. Bir hesap numarası verilmiyor ise söz konusu destek, PTT üzerinden başvuru sahibinin kişinin ad-soyad ve kimlik numarası üzerine nakit olarak yatırılmaktadır.