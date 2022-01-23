Devlet Destekli 25.000 TL Ödeme Almış Olabilirsiniz, Sorgulama Yapmayı Unutmayın. Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için kampanya başlatan kamu bankaları 25 bin TL'ye kadar kişilerin hesaplarına para göndermeye başladı. Ocak ayı ve şubat ayı içerisinde devam edecek olan bu kampanyaya katılacak olan kişilerin bireysel müşteri olması ve daha önce bu bankalar üzerinden nakit kullanmış olması gerekiyor. İhtiyacınızın olması durumunda Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank sizlere destek verecek ve 25 bin TL'ye kadar kredi onayı alacaksınız.

25 bin TL'ye kadar acil ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olan bu Kredi kampanyalarını katılmak istiyorlarsa Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapabiliyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere kendi banka müşterisi olması durumunda şubelere gelmeden de krediye hesaplarına yatırıyor.

Ziraat Bankası

Devlet destekli Kredi dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen banka Ziraat Bankası olmaktadır. Ziraat Bankası kamu Bankası olmasından dolayı tüm devlet destekli krediler de ilk tercih edilen bankadır. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler Ziraat Bankası üzerinden acil nakit kredi kampanyasına katılmak istiyorlarsa bu bankadaki hesapları üzerinden alacakları internet şifresi ile birlikte Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

Yapılan başvuru sonrasında Ziraat Bankası sizleri değerlendirme sonucunu verecek ve onaylanan tutarı hemen hesaba yatıracaksınız. Ayrıca size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimliğinizi ve gelir belgenizi verdikten sonra kredi başvurusunda bulunabilir 25 bin TL'ye kadar banka müdür olayında kredi kullanabilirsiniz.

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru

Ziraat Bankası haricinde Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Vakıfbank ve Halkbank devlet destekli 25 bin TL'ye kadar sizleri hızlı bir şekilde kredi onayı sunmaktadır. 36 ay vadeli olarak başvuru yapabileceğiniz bu kredileri internet sitesi üzerinden kolayca ulaşabiliyorsunuz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış olduğu bu kampanyalar da özellikle emekli olan vatandaşların emekli maaşlarını bu kendi bankalarından almasını istemektedir.