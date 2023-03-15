Devlet bu sefer kredi değil borç para müjdesi! Herkese 5000 TL- 10.000 TL verilecek! 16-17 Mart'ta hesapta

Dar gelirli insanlara yardım etmek için Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan destek paketleri devam ediyor. Sosyal yardım paketleri dar gelirli aileler için peş peşe açıklanmaya devam ederken, nakit sıkıntısı çeken kişilere yönelik bir destek de duyuruldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya, nakit paraya ihtiyaç duyan kişilere 24 ay taksitle borç para sunacak. Kampanya kapsamında faydalanıcılara sıfır faizle, 24 ay vadeli iki farklı nakit para desteği sunulacak: 5 bin TL veya 10 bin TL.

Ödünç para yardımı, ihtiyaç sahibi ailelere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen bir ikraz yardımıdır ve belirli şartları vardır. Ödünç para yardımı almak isteyen kişiler, üye oldukları sandık üzerinden başvuru yapabilirler. Borç para olarak anılmasının nedeni, ödemeler için herhangi bir faiz ya da masraf tahsil edilmemesidir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ödünç para yardımı, bakanlıkta sandık üyesi olan aileler tarafından başvurulabilmektedir. İkraz başvurusu kabul edilen kişiler, borçlarını kolaylıkla geri ödeyebilirler ve taksitlendirme seçeneği sayesinde zorlanmadan borçlarını ödeyebilirler.

Destek Ödemelerine Başvuru Nasıl Yapılır

Bu yardımlara başvurmak isteyen aileler doğrudan Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler. Burada kendi durumlarını anlatan bir form doldurmaları yeterli olacaktır. İmkânı olan kimseler ise yardımlara e-devlet üzerinden başvuru yapabilirler.

Bunun için e-devlet şifresi almak gereklidir. Bununla sisteme girdikten sonra Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sayfasına girilmelidir. Ardından başvurulmak istenen yardım seçilmelidir. Yeni başvuru seçeneğine tıklandıktan sonra form doldurulur ve başvuru gerçekleşmiş olur. Seçilen yardım çeşidine göre ödemeler PTT şubelerinden alınabilir. Bazı yardımlar ise doğrudan belirtilen hesap numarasına yatmaktadır.

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