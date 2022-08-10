Devlet bankası Vakıfbank duyurdu: Başvuru yapanlara 0.99 faizle nakit verilecek! Başvuru aşamaları açıklandı!

Kamu bankası Vakıfbank üzerinden yapılan yeni kampanyada 0.99 faiz oranları ile birlikte kredi alacak olan kişilere nasıl kredi onayı alabilecekleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Bu kamu bankası Vakıfbank üzerinden başvurusunu gerçekleştirmek isteyen kişiler, düşük faizli kredi kullanmak istiyorlarsa, daha önce bu banka üzerinden bir kredi veya kredi kartı kullanmış olması istenmektedir.

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin düşük faizli kampanyalara katılabilmeleri için ayrıca banka kredi puanı da 1500 ve üzerinde olması, emekli olması durumunda maaşını Vakıfbank üzerinden alması isteniyor. Belirlenen bu şartlara uygun olan vatandaşlara banka hızlı bir şekilde: 0.99 faiz oranları ile birlikte sadece 5000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor.

Daha yüksek limitlerde kredi kullanabileceğiniz kampanyalar, Vakıfbank tarafından sizlere sunulmaktadır. 5000 TL ve üzerinde kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli olarak verilecek bu kredilerde 3 ay ertelemeli işlemler yapılmaktadır.

Vakıfbank kredi başvurusu

Kamu bankası Vakıfbank üzerinden diğer kredi kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşlarda başvurularını banka şubelerinden ve bankanın internet sitesi üzerinden yapabilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Vakıfbank üzerinden alacağınız İhtiyaç Kredilerinde şartları uygun olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 50000 TL gelir belgesiz kredi veriliyor. Banka hesabı olan ve daha önce kredi kullanacak olan kişiler, bunun nakit kampanyalarından faydalanmak istiyorlarsa, Vakıfbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir.

Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden yapacağınız kredi başvurularında, şubelere gitmeden işlemlerinizi yapabilir ve isterseniz de bankacılık işlemlerimizde yine mobil uygulama üzerinden 7 24 yapabilirsiniz. Düşük faizli kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, sadece Vakıfbank üzerinden değil, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanabilmektedirler...