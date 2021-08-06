Devlet Bankası Halkbank, Vatandaşlara 150.000 TL Ödeme Yapacak, Şart Yok, Kefil Yok

İhtiyaçlarınız için alacağınız bu kredilerde 36 ay vade yapabilir ve 6 ay erteleme seçeneklerini kullanabilirsiniz. Yazımızda sizlere 150.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır, kimler bu kredilerden yararlanabilir bunun bilgilerini vereceğiz. İşte detaylar…

Halkbank, devlet bankası olmasından dolayı müşterilerin tercih ettiği bankalardan birisidir. TV ve internet üzerinden de sürekli olarak bu bankanın reklamlarını görmekteyiz. Bankalar kampanyaları yaptıklarında bu tarz reklamlar sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bankanın son yaptığı ihtiyaç kredisi kampanyası ise oldukça rağbet görmektedir. İhtiyaç kredilerinde limitleri 150.000 TL’ye kadar çıkartan bu banka, hızlı ve anında onay vermektedir.

Sizlerde 150.000 TL’ye kadar bir kredi ihtiyacınız varsa Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka kamu bankası olmasından dolayı diğer bankalara nazaran, evrak ile işlem yapmaktadır. Sadece bankadan maaş alan müşteriler, bu bankadan kimlikle kredi kullanabilirler. Şimdi sizlere bankanın kredi başvuru şartları ve aşamaları hakkında bilgiler vereceğiz.

Halkbank Kredi Başvurusu Şartları Nedir?

Halkbank kredi başvurusu yapmanız için TC vatandaşı olmanız ve 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Banka ayrıca kredi kullandıracağı müşterilere uygun faizlerle işlem yaptığı için, sigortalı olarak çalışmalarını isteyecektir. Sigortalı olarak çalışan kişiler, son çalıştıkları iş yerinde en az 6 aylık prim yatması durumunda kredi onayı alacaklardır. Kredi başvurusu yaptığınızda, banka ayrıca sizin kredi sicilinizi sorgulayacaktır. Kredi sicili bozuk olan, banka kredi notu düşük olan, çok başvurusu olan, haciz ve icralık olan kişilerin bu bankadan kredi almaları imkansızdır. Özellikle 150.000 TL kredi başvurusu için banka iyi müşteri olmanızı isteyecektir. Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız bankadan hemen kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Halkbank 150.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halkbank kredi başvurusu için banka şubelerine sizleri davet edecektir. Banka şubesine giderken kimlik, gelir belgeniz ile birlikte işlem yapacaksınız. Bireysel müşteri temsilcisinin sizlere verdiği başvuru formunu doldurduktan sonra banka yarım saat içinde size kredi sonucunu belli edecektir. Eğer kredi notunuz yüksek ise banka şube onayında kredinizi kullanabilirsiniz.

Eğer kredi notunuz sınırdaysa kredi onayınızı genel müdürlük verecektir. Genel müdürlükten onay aldığınızda hemen kredinizi kullanacaksınız. Banka sizin gelir durumunuza göre 150 bin TL kredilerde kefil veya teminat isteyebilir. Bu başvuru sonrasında belli olacaktır.

Bankanın müşterisi olan kişiler ise internet bankacılığını kullanarak da kredi alabilirler. Ama bu kredilerde limit 50.000 TL olarak belirlenmiştir. Eğer bankaya gidecek zamanınız yoksa ve bu bankadan maaş alıyorsanız, internet bankacılığı veya Halkbank mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabilir, onaylanan kredinizi hemen hesaba atarak hesabınızdan kullanabilirsiniz. Halkbank gibi kamu bankası olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden de aynı şartlarda ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Bu bankalardan sorunsuz bir şekilde yüksek limitli kredi almak istiyorsanız, bu bankalardan maaş almanız gerekmektedir.