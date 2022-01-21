Dev Kampanya! TC Kimlik Numarasına Göre 30.000 TL Ödeme "Tek Şart Var". Nakit olmak isteyen vatandaşlar t.c. kimlik numarası üzerinden 30 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. Başvuru yapacak olan kişiler Bu kampanyaya katılmak istiyorlarsa belirli şartlar dahilinde özel bankalardan veya kamu bankalarından başvurularını gerçekleştirebilir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvuru yapabileceğiniz bu kampanyadaki Tek şart 18 yaşından büyük olmanız ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız.

Ziraat Bankası üzerinden 30.000 TL t.c. kimlik numarasına ödeme

Ziraat Bankası üzerinden 30 bin TL'ye kadar t.c. kimlik numarasına ödeme alabiliyorsunuz. T.c. kimlik numaranız ile sorgulama yaparak ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Banka t.c. kimlik numaranız ile birlikte cep telefonunuzu isteyecek ve sizlerin kimlik numarası üzerinden sorgulamanız yaparak Kredi sonucu cep telefonuna gönderilecek mesaj ile belli olacaktır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda Kredi kullanacak olan vatandaşlar Ziraat Bankası üzerinden 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kullanılabiliyor.

Qnb Finansbank üzerinden SMS atarak 30.000 TL ödeme alın

Qnb Finansbank üzerinden 30.000 TL ödeme almak istiyorsanız kimlik numaranızı 5030 numarasını mesaj olarak gönderebilir veya Bu bankanın resmi internet sitesine girerek buradan başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Bankalar artık banka şubelerine gelmeden dijital olarak vatandaşlara ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. 30 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli ve 90 gün ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu qnb Finansbank şubeleri üzerinden ve internet sitesi üzerinden 7gün 24saat yapılıyor.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak kişiler en yakın banka şubesine kimlikleri ile birlikte giderek t.c. kimlik numarası üzerinden hem kredi notu sorgulaması hem de gelir durumu sorgulaması yapılarak kredi onayı alabilmektedir. Macit ihtiyacınızın olması durumunda Kredi kullanacak olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde krediye hızlı bir şekilde hesabı atabilir.