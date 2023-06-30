DenizBank'ın duyurduğu yeni kredi kampanyası ile bireysel müşterilere 55.000 TL'ye kadar kredi kullanma fırsatı sunuluyor. Kampanya, gece itibariyle başladı ve herkesin, düşük faiz oranlarından faydalanarak 24 ay vadeli olarak bu kredi imkanından yararlanabilmesine olanak sağlıyor. 20 yaş ve üzeri herkesin bu kampanyadan faydalanabilmesi, krediye erişimin geniş kitleler için daha kolay hale gelmesini sağlıyor.

DenizBank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmayı düşünen müşterilere, banka kredi puanının 1400 ve üzeri olması halinde, hızlı bir şekilde 24 ay vadeli 55.000 TL kredi veriliyor. DenizBank, başvuru sürecini daha da kolaylaştırmak adına, cep telefonları üzerinden SMS ile de başvuru yapabilme imkanı sunuyor.

DenizBank'ın resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu bu kampanya, hızlı bir şekilde başvuru yapabilme ve sonuç alabilme imkanı sunuyor. Sadece 5 dakika içinde kredi başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Ayrıca, DenizBank'ın "cepsinde kredi" kampanyasıyla birlikte, SMS ile kredi başvurusu yapma imkanı da sunuluyor. "Kredim" yazdıktan sonra TC kimlik numaranızı ekleyerek 32 80 numarasına gönderdiğiniz SMS ile kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Banka, SMS ile yapılan başvurulara hızlı bir şekilde yanıt vererek, onaylanan kredi tutarı hakkında bilgilendirme yapmaktadır.

DenizBank'ın sunmuş olduğu bu avantajlı kredi kampanyası, nakit ihtiyacı olan bireylerin finansman sorununu hızlı ve kolay bir şekilde çözme imkanı sunuyor. Bu fırsattan yararlanarak finansal ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, yaşam kalitenizi yükseltebilirsiniz. DenizBank, müşterilerine sunduğu bu hizmetle, bireysel finansman alanında fark yaratan bir çözüm sunmaktadır.