Tüketiciler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için farklı çareler arıyor. Artan pahalılık, hemen hemen tüm tüketicileri olumsuz etkiliyor. Bu nedenle nakit sıkıntısı, pek çok ailede baş gösteriyor. Tüketicilerin artan nakit ihtiyaçlarına bankalar tarafından yanıt veriliyor.

Bankalar, kredi kullanmak isteyen kişilere farklı faiz oranları ile uygun seçenekler sunuyor. Bankaların vade süresi, ihtiyaç kredilerinde en fazla 36 ay oluyor. Bu sayede aylık daha az tutar ödenerek borç, kolayca bitiriliyor. Kredi çekmek isteyenler, genellikle düşük faiz uygulayan ya da faizsiz kredi veren bankaları araştırıyor. Denizbank da cazip kredi fırsatı sunan bankalar arasında yer alıyor. Banka, 18 yaşın üzerinde olan ve kredi notu uygun olan kişilere 40 bin TL tutarında kredi veriyor.

40 BİN TL’YE VARAN TUTARLARDA KREDİ VERİLİYOR

Denizbank’ın 40 bin TL’ye kadar olan kredi fırsatları, 1 Ağustos tarihinde başladı. Kredi notu ve gelir durumu gibi şartları sağlayanlar, sunulan kredi fırsatından yararlanacak. Kredi tutarı, hemen onaylanarak hesaba yatırılacak.

Kredi başvuruları, son derece kolay bir şekilde yapılıyor. “KREDİM TC KİMLİK” yazılarak 3280’e gönderilebilir. SMS başvuruları, son derece hızlı bir şekilde değerlendirilir. Denizbank, başvuru sahiplerinden gelir belgesi istemiyor.

KREDİ NOTUNUN 1400’DEN FAZLA OLMASI GEREKİR

Kredi başvurusu yapmak isteyenlerin kredi notunun yüksek olması isteniyor. Kredi notu 1400’den fazla olmalıdır. Kredi notu düşük olanlara kredi verilmiyor. Aynı zamanda gelir durumunun da uygun olması isteniyor. Gelir durumu uygun olmayanlara, kredi verilmiyor.

Denizbank’ın farklı kredi fırsatları da bulunuyor. Taşıt ve konut kredileri için de Denizbank tercih edilebilir. Kredi kullanmak isteyenler, Denizbank, internet şubesinden ya da mobil şubeden de başvuru yapabilir. Denizbank’tan kredi kullanmak isteyenler, şubelere giderek de başvuru yapabiliyor.

Denizbank’ın kredi kartı kullanımı ile de sağladığı pek çok avantaj bulunuyor. Denizbank’ın kredi kartları ile alışverişlerinizde indirim fırsatı elde edebilirsiniz. Aynı zamanda taksit seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz.